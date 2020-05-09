Koronavirüsü yenen 7 sağlık çalışanı immün plazma bağışı yaptı - Son Dakika

RİZE'de koronavirüsü yenen aralarında doktorların da bulunduğu 7 sağlık çalışanı immün plazma bağışında bulundu.

Rize'de koronavirüs hastalarını tedavi sırasında hastalığa yakalanan, aralarında doktorların da yer aldığı 7 sağlık çalışanı, tedavilerinin ardından immün plazma bağışı yaptı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr Ayşe Ertürk, Rize'de plazma tedavisi yapılan 10'un üzerinde hastadan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Doç. Dr. Ertürk, "Daha önce hastalığı geçirmiş olanlardan aldığımız antikorların plazma şekli ile öngördüğümüz hastalara verdiğimiz bir tedavi şekli var. Rize'de 7 sağlıkçı arkadaşımızdan aldığımız plazmaları ilimizdeki vakalarda kullandık. Birkaç hastamız direk taburcu oldu, bir kısmı yoğun bakım sürecinden servise transfer edildi" dedi.

'PLAZMA BAĞIŞINA BEKLİYORUZ'

RTEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Uğur Kostakoğlu da immün plazma tedavisinin bilinen ve kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyerek, hastalığı geçirmiş kişilerden alınan plazmanın hastalara verilerek savunma mekanizması oluşturulduğunu belirtti. Dr. Kostakoğlu, "Plazma uygulaması yaptığımız hastalardan olumlu sonuçlar aldık. 18 ile 60 yaş arasında hastalığı geçiren kişileri bağışçı olma konusunda teşvik ediyoruz. Bağışçıdan kan alınıyor, kandan plazma çekilerek geri kalan kan ürünleri tekrar bağışçıya veriliyor. Alınan plazmalarda hastalarımıza 48 saat arayla en az 3 kez bu tedaviyi uyguluyoruz. Bir kişinin bağışladığı plazma iki hasta da kullanılabiliyor. 1 kişi de 1 ay içerisinde 7- 10 günlük periyotlarda 3 kez plazma bağışında bulunabilmekte. Hastalığı atlatıp uygun koşulları sağlayan kişilerin plazma bağışı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'3 KEZ BAĞIŞ YAPTIM'

3 kez immün plazma bağışında bulunduğunu anlatan Kardiyoloji Asistanı Dr. Muhammet Mürsel Öğütveren, "Hastalık temastan birkaç gün sonra grip belirtileri ile başladı. Test sonucu pozitif çıkınca 6 gün hastanede tedavi gördüm, negatife dönmesi ile hastanedeki görevime yeniden başladım. Plazmamızı verdik, hastalara ulaştığı konusunda da mesajla bize bilgilendirme yapıldı. Üç defa plazma verdim. İyileşen hastalardan plazmaya uygun olanların muhakkak bağışta bulunmalarını, yoğun bakımlarda tedavileri süren hastalara şifa olmalarını isteriz" ifadelerini kullandı.

Plazma bağışlayan Dr. Nadir Emlek da, "Yüksek ateş ve nefes darlığı ile hastalık belirti gösterdi. Test sonucu pozitif çıkınca 8 günlük bir tedaviye başladık. Tedavinin ardından uygun koşulları sağladıktan sonra da plazma bağışı gerçekleştirdim. Umarım yaptığım plazma bağışı bu hastalıkla mücadele eden insanlara yardımcı olmuştur" dedi.