Koronavirüsü yenen 75 yaşındaki hasta, penguen dansı ile taburcu edildi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki hasta, sağlık çalışanlarının yaptığı "penguen dansı"yla taburcu edildi.

Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanesiye başvuran 75 yaşındaki Gülname Yumak'ın, koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Hastaneye yatırılan Yumak, yapılan tedaviler sonrasında sağlığına kavuştu. Yumak'ın taburcu edildiği sırada hastanenin kardiyoloji kliniği ekipleri tarafından penguen dansıyla uğurlanması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gülname Hanım 75 yaşında. Koronavirüse yakalandığı tespit edildikten sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Bu zorlu süreçte hangi yaşta olunursanız olun, sağlık personelimizin fedakarca çalışmaları ve sizlerin azmiyle zafere ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu olabilirsiniz. Gülname Hanım'a ve tüm hastalarımıza sağlık ve sıhhat ile şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Yumak'ın, sağlık çalışanlarının yaptığı penguen dansının ardından alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldığı görülüyor.

Ayrıca videoda, Yumak'ın sağlık personeli için "Allah size ömür versin, ağzınızın tadı bozulmasın." şeklinde dua ederek, vedalaştığı anlar da izlenebiliyor.