Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki çift, alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

Koronavirüsü yenen 80 yaşındaki çift, alkışlarla uğurlandı

BOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan Sare (80) ve Osman Ulus (81) çifti, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

BOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan Sare (80) ve Osman Ulus (81) çifti, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus ve Sare Ulus çifti, İstanbul'dan ziyaretten döndükten sonra yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs tespit pozitif çıkan çift, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 15 günlük tedavinin ardından Ulus çifti, sağlığına kavuştu. Osman Ulus ve eşi Sare Ulus, bugün hastaneden sağlıkçıların alkışları eşliğinde taburcu edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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