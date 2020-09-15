DİYARBAKIR Koronavirüsü yenen aile hekimi Tedbirsizliği görünce çok üzülüyorum - Son Dakika

Koronavirüsü yenen aile hekimi: Tedbirsizliği görünce çok üzülüyorum

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan Dr. Osman Tulan, yakalandığı koronavirüsü 14 günü yoğun bakımda olmak üzere 22 gün süren tedaviyle yenmeyi başardı. Tulan, salgına rağmen tedbirsiz şekilde gezenler ile taziye ve düğün yapanlara uyarılarda bulunarak, "Lütfen sosyal mesafeye uyun, maskelerini tarif edilen biçimde takın ve hijyen kurallarına uyun. Açıkça söyleyeyim, tedbirsizliği görünce çok üzüldüm" dedi.

Merkez Sur ilçesi Dabanoğlu Mahallesi'nde Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Dr. Osman Tulan (63), 22 gün önce ağız kuruluğu şikayetiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Tulan'a burada yapılan PCR testi pozitif çıktı. Hastanede tedavisine başlanan Tulan, daha sonra pandemi hastanesine çevrilen Kalp Hastanesi'ne sevk edildi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tulan, tedavisini tamamladıktan sonra 8 gün de normal serviste tedavi gördü. Doktorlar nezaketinde yapılan tüm kontrollerden geçen Tulan, yattığı hastaneden taburcu edildi.

'GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLDÜM'

Koronavirüsü yenmeyi başaran Dr. Osman Tulan, ölümün hiçbir zaman aklına gelmediğini ve bu hastalığı yenip işinin başına gelmeyi hedeflediğini ifade etti. Koronavirüs yönelik alınan tedbirlere uyulmamasında üzüntü duyduğunu anlatan Tulan, "Bunu da inşallah başardım. Uzun bir süreçti. Tedavim 3 hafta devam etti yoğun bakımda. Bizlere karşı ilgi alaka çok iyiydi. Lütfen sosyal mesafeye uyun, maskelerini tarif edilen biçimde takın ve hijyen kurallarına uyun. Tedbirsizliği gördükçe üzüldüm. Hastalık ciddiye alınmıyor. Eğer ciddiye almış olsaydılar, hastalık bu aşamaya gelmezdi. En küçük şikayeti olduğu zaman ateş ya da yutkunmada zorluk yaşandığı zaman veya yorgunluk yaşandığında hepsinin bir arada olmasına şart değil. Bunlardan bir belirti olması bile yeter. Ben de yalnız ağız kuruluğu vardı, onun dışında hiçbir belirti yoktu" dedi.

'ÇOK ZORLU SÜREÇLERİ YAŞADI'

Pandemi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fesih Aktar, meslektaşları olan Osman Tulan'ın 22 gün boyunca tedavisinin sürdüğünü ifade ederek, "Çok zorlu süreçleri yaşadı. İlk başvurduğu dönemlerde solunum sıkıntısı da yaşanmıştı. Biz de çok yakından hocalarımızla beraber takip etmeye çalıştık. 14 günlük bir yoğun bakım sürecinden sonra da yaklaşık 8 gün de serviste takip edildi. Bu süre içinde özellikle yoğun bakım hocalarımız, asistanlar ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten korona sağlık çalışanlarının en büyük risk ve korku alanlarından bir tanesi hem hastalarımıza hizmet ederken bir de hasta yatağında olacak konumlara düşebiliyorlar. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sevdiklerimiz ve kendimiz için çok dikkat edilen durumdur. Çok değerli meslektaşımız kür bugün taburcu olacak seviyeye gelmesi bizler için de heyecan verici. Umarım sonraki süreçte de herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Topluma olan katkısına da devam edecektir" diye konuştu.