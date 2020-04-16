KORONAVİRÜSÜ YENEN AKADEMİK SOLUNUM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. BÜLENT TUTLUOĞLU... - Son Dakika

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KORONAVİRÜSÜ YENEN AKADEMİK SOLUNUM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. BÜLENT TUTLUOĞLU...
6 saat önce
Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu 'nun taburcu oldu.
Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu 'nun taburcu oldu. Yeşilköy'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Tutluoğlu'nu doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları alkışlarla evine uğurladı.
Görüntü dökümü:
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-Tutluoğlu'nun çıkışı
-Alkışlar
-Açıklama yapması
-Araca binmesi
-ayrılması
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:58 Kaynak: DHA
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