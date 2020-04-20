Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü - Son Dakika

Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü

14 dakika önce

KORONAVİRÜS'e yakalanarak, 5 gün hastanede tedavi gören Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, taburcu olduktan sonra görevine döndü.

Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü, System.String[]

KORONAVİRÜS'e yakalanarak, 5 gün hastanede tedavi gören Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, taburcu olduktan sonra görevine döndü.

Eşi ile birlikte rahatsızlanan ve yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 5 gün süren tedavisinin ardından eşi ile birlikte taburcu edildi. Evinde 15 gün süren karantina tedbirlerine uyarak dinlenen Kaymakam İnan, görevinin başına döndü. İnan'ın rahatsızlığı sırasında Avcılar Kaymakamlığı'na İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can vekalet etti. Kaymakam İnan, sağlık durumunun iyi olduğunu görevine devam ettiğini söyledi.


Devlet Hastanesi, Kemal İnan, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:30 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması         
14:04
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var         
13:51
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi         
13:29
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?         
13:19
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı         
13:14
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız         
13:14
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti         
13:10
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı         
13:05
'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri 'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri         
13:05
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı         
13:03
Erdoğan, Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi         
12:58
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım         
12:33
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın         
12:17
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek         
11:57
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt         
11:54
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir         
11:51
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi         
11:38
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı         
11:36
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı         
11:32
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü         
11:31
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı         
11:20
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz         
11:18
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:16
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor         
11:14
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nick Cordero'nun bacağı kesildi Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nick Cordero'nun bacağı kesildi         
11:12
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum         
11:11
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 14:45:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]