Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim - Son Dakika

Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim

14.12.2020 14:30
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalandıktan sonra evinin üst katında kendisini karantinaya alan, alt kattaki kızı Ecem Loya Durmuş'un (5) kendisine merdivenlerden, "Baba seninle sıkı sıkı sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim.

BURSA'nın İznik ilçesinde koronavirüse yakalandıktan sonra evinin üst katında kendisini karantinaya alan, alt kattaki kızı Ecem Loya Durmuş'un (5) kendisine merdivenlerden, "Baba seninle sıkı sıkı sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum" diye seslendiği filyasyon ekibinde görevli Bülent Durmuş, hastalığı yendi. Bülent Durmuş, kızına kavuştuğu için mutlu olduğu belirtirken Ecem Loya Durmuş ise, "Şimdi babama sarılacağım. Bütün günü babama sarılarak geçireceğim" dedi.

İznik İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Bülent Durmuş, 1 Aralık'ta eklem ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu. Durmuş'a tedbir amaçlı yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bülent Durmuş, 14 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yendi. Kızı Ecem Loya Durmuş ile beraber yaşadığını ve koronavirüs nedeniyle 14 gün kızını evinin merdivenlerinden görebildiğini söyleyen Durmuş, "Ecem'le sürekli merdivenden oyun oynuyorduk. O şekilde görüşüyorduk. O videoyu da beni pratik zekayla aşağıya indirmek için nasıl çabaladığını göstermek için sosyal medyaya atmıştım. Oradan paylaşılmış. Birçok kişiden olumlu geri dönüşler aldım. Çok şükür sıkıntı yaşamadan koronavirüsle mücadeleyi geçirdim. Ciddi belirtiler olmadı ama en büyük sıkıntıyı psikolojik olarak yaşadım. Koronavirüs başladığından beri insanların evlerine gidip onları karantinaya alma sürecinde bulundum. Onları şu an çok daha iyi anladım. İnsanların sevdiklerinden, çevreden, ailesinden uzak kalması o kadar zor ve yıkıcı etkisi var ki. Kızımdan çok uzun süre ayrı kaldım. Aynı evin içinde onun kokusunu alamamak, ona dokunamamak çok yıpratıcı bir şey. İnşallah bu süreci atlatacağız. Birçok insan hayatını kaybetti. Biraz daha duyarlı olursak sevdiklerimizden ayrı kalmayız" dedi.

'DÜĞÜNLER, EĞLENCELER YÜZÜNDEN AİLEMİZDEN UZAK KALIYORUZ'Hastalığı sorunsuz bir şekilde atlattığını belirten Durmuş, "Biraz farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bizlere. Sağlıkçı olmanın da dezavantajları var. Beklerken nasıl bir rahatsızlık yaşayacağımın hesabını yapıyordum. Bu benim için ciddi bir sorundu. Sevdiklerimden ayrı kalmak da ayrı bir psikolojik yıkım yapıyordu. Çok şükür sorunsuz atlattım. Allah diğer hastalara şifa versin. Şu zor süreci atlatmamız için uyarılara, kurallara uymamız faydalı olacaktır. Sevdiklerimizden uzun süreli ayrı kalmamak için bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben kısa süreli ayrı kaldım. Uzun süredir ailemle görüşemiyorum. Onlardan uzaktayım. Sürekli korku içerisindeyim. Benden dolayı bir sıkıntı yaşayacaklar mı diye düşünüyordum. Ama şimdi bunu yaparken insanların umursamadan düğünler, eğlenceler yapması üzücü bir durum. Onlar öyle yaparken biz ailelerimizden uzak kalmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.'BABAMLA KONUŞURKEN KENDİMİ İYİ HİSSETTİM'Babasından ayrı 14 gün geçirdiği için çok üzüldüğünü belirten Ecem Loya Durmuş, "Kendimi kötü hissettim. Çünkü babamı özledim. Babamla konuşunca kendimi iyi hissettim. Bacaklarından, sırtından sarılıyordum. Babamdan ayrıyken hiç ağlamadım. Babam üst katta kalıyordu, çünkü koronavirüs olmuştu. Koronavirüsü hiç sevmiyorum. İnsanlara söyleyeceğim, dışarıda gezmesinler. Maske taksınlar. Bu virüs inşallah birkaç güne biter. İnsanlar suçlu. Bazı insanları seviyorum çünkü maskelerini takıyorlar. Ama maskelerini takmayan insanları da uyarıyorum. Babamı çok seviyorum. Bundan sonra insanları hep uyaracağım, gerekirse 100 kere, bin kere uyaracağım. Şimdi babama sarılacağım. Bütün günü babama sarılarak geçireceğim" diye konuştu.

Babası karantinadayken kızı Ecem Loya Durmuş ile evinin merdivenlerinde "Baba seninle sıkı sıkı sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum" dediği anlar da sosyal medyada gündem olmuştu.


Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim
Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim

Koronavirüs, oyunlar, İznik, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen babasına kavuşan Ecem: Bütün günü babama sarılarak geçireceğim - Son Dakika


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