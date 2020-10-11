Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü - Son Dakika

Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü

11.10.2020 10:41
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü, System.String[]

KAYSERİ'de, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yasemin Doğan ve ailesi koronavirüse yakalandı.

KAYSERİ'de, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yasemin Doğan ve ailesi koronavirüse yakalandı. Hastalığı 10 günde yenerek görevinin başına dönen Başhekim Doğan, "Hiçbir etkinliğe katılmadık. Yaz tatiline gitmedik. Telefonuma kadar streçleyip, ailemi korumaya çalışmıştım. Hayattaki en büyük korkum bu hastalığı anneme kaptırmaktı, fakat annemle imtihan oldum. İnsanların maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapan Uzman Doktor Yasemin Doğan, geçen 10 Eylül'de baş ve eklem ağrısı şikayetleriyle koronavirüs testi yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan Doğan, kendini evde karantinaya aldı. 15 Eylül'de ise, Başhekim Doğan'ın eşi Murat Doğan (37), annesi Nazmiye Kılavuz (68) ve kızı Zehra Doğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Doğan ailesi 10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, anne Nazmiye Kılavuz ise, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki 21 günlük tedavinin ardından iyileşti.'ANNEMLE İMTİHAN OLDUM'Yaşadıkları süreci anlatan Başhekim Yasemin Doğan, "10 Eylül 2020 tarihinde bana koronavirüs tanısı konuldu. Sonraki süreçte eşime, çocuğuma ve anneme bulaştı. Aslında biz 10 günlük süreçte de ayrı yaşıyorduk. Ülkede artan vaka sayılarıyla birlikte özellikle de pandemi servisine bakıp, evrak işleriyle de ilgilendiğimiz için annem ve çocuğumu kendimden izole etmeye çalışmıştım. Ancak herhalde geç kalmışız. Onlarda da hastalık çıktı. Koronavirüse çok dikkat eden birisiydim. Sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat ettik. Hiçbir etkinliğe katılmadık. Yaz tatiline gitmedik. Telefonuma kadar streçleyip, ailemi korumaya çalışmıştım. Hayattaki en büyük korkum bu hastalığı anneme kaptırmaktı. Fakat annemle imtihan oldum. Biz iyi geçirdik ama annem de zatürreye döndüğü için Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapıldı. Oradaki bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi ilgileniyorlar. Özveriyle çalışıyorlar. Annem çok şükür taburcu oldu" dedi.'TEMASLI OLDUĞUNUZ KİŞİLERİ SAKLAMAYIN'Koronavirüse yakalandığı gün 9 saat filyasyona çıktıklarını belirten Doğan, "Pozitif vakaya gittiğimiz zaman yan komşusuyla bile temas etmediklerini söylüyorlar. Karantina kararı çıkacağını düşündükleri için temaslılarını söylemiyorlar. Bu da hastalığın daha fazla yayılmasına sebep oluyor. Hiçbir belirti olmayınca hastalığı yaymayacağımız anlamına gelmiyor. Bu şekilde virüsü daha da kontrolsüz bir şekilde yayıyorlar. Lütfen insanlarımız temaslı olduğu kişileri saklamadan söylesinler" diye konuştu.'9 SAAT GÖREV YAPTIĞIM ARKADAŞLARIMA VİRÜS BULAŞMADI'

Ardından maske kullanımının önemine değinen Doğan, "Ben sosyal mesafe ve maskeye çok inanıyorum. Aynı aracın içinde 9 saat görev yaptığım arkadaşlarıma bu virüs bulaşmadı. Demek ki maske gerçekten insanları koruyor. O yüzden herkesin maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesini rica ediyorum. Olabildiğince sosyal aktivitelerimizi kısıtlayarak, bu süreçte dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü - Son Dakika

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