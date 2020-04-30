Koronavirüsü yenen başhekim "immün plazma" bağışçısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüsü yenen başhekim 'immün plazma' bağışçısı oldu - Son Dakika

Koronavirüsü yenen başhekim "immün plazma" bağışçısı oldu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, diğer hastalara ümit olmak için "immün plazma" bağışçısı oldu.

Koronavirüsü yenen başhekim

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, diğer hastalara ümit olmak için "immün plazma" bağışçısı oldu.

Tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Tali, 2018 yılından bu yana hastanede yöneticilik yaptığını, görevi gereği ameliyathanelerden hasta odaları ve acil servise kadar hastanenin bütün bölümlerine girdiğini söyledi.

Salgın başlayınca önlem alıp iki servisi kapattıklarını, acil servis ve yoğun bakımı ise izole ederek virüse yakalanan hastalara hizmet verdiklerini anlatan Tali, "Bu süreçte tabii virüsü biz de kaptık maalesef. Testlerimiz pozitif çıktı. Halsizliğimiz oldu, tat alma, koku alma hislerimde gerileme oldu. Sonrasında tedavime başlandı." dedi.

Başhekim Tali, ilk belirtinin halsizlik olduğunu, daha sonra sırtında ağrı hissettiğini dile getirdi.

Tanı konulmasının ardından enfeksiyon uzmanı arkadaşlarıyla görüştüğünü ifade eden Tali, koşullar hastaneye yatış gerektirmediği için tedaviye evde devam ettiğini belirtti.

Şikayetlerinde artma olmayınca ailesinden ayrı bir evde kendini izole ettiğini söyleyen Opr. Dr. Ufuk Tali, "İkili tedaviye başladım bu sürede. Şikayetlerim belli bir noktaya geldi ve geri dönüş başladı çok şükür. Süre dolduktan sonra da sağlık çalışanı olmamızdan dolayı iki testimizin negatif çıkması gerekiyor, bizim bunu atlattığımızın kesin olması için. 48 saat arayla yapılıyor bu testler. Bu testler de negatif çıkınca maskemizi takıp tekrar sahaya inerek diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımla mesaiye geri döndüm." diye konuştu.

"Rehavete kapılmadan önlemlere devam"

Tali, son günlerde vaka sayılarındaki azalma ve iyileşen hastaların çoğalmasıyla olumlu bir hava yaşandığını hatırlatarak rehavete kapılmadan önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşama temennisine katıldığını anlatan Tali, "Rakamların verdiği rehavete kapılmadan süreci en iyi şekilde atlatmayı diliyorum. Ben bu hastalık sürecini yaşadım. O nedenle de hiçbir vatandaşımızın, kardeşimizin, arkadaşımızın yaşamasını istemem. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç." ifadelerini kullandı.

"Ben de bir bağışçıyım artık"

Tali, hastalığı atlatan herkese, uygun koşulları taşımaları halinde plazma bağışı yapmalarını önerdi.

Koronavirüs tedavisinden sonra bu bağış için 14 gün geçmesi gerektiğini belirten Tali, şunları kaydetti:

"Ben de bir bağışçıyım artık. Önümüzdeki hafta 14 günlük bağış sürem doluyor, ben de plazma bağışında bulunacağım. İlgili kaydımı da yaptırdım. Bizim yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarımızın tedavilerine bir ümit olmak, bir ışık olmak için bu hastalığı atlatan herkesin bu bağışı yapmalarını canı gönülden diliyorum.

Bu süreçte siz hastalığı geçiriyorsunuz. Testleriniz pozitif geliyor. İlaç tedavisi başlıyor. Tedavi bittikten sonraki 14 gün geçtikten sonra siz yine bir 14 gün daha beklemek zorundasınız. Bu süreç sonrasında da bir sağlık kurumuna başvuruyorsunuz. Sizinle alakalı bir uygunluk varsa sizden plazmanızı alıyorlar. Bu plazmayı yoğun bakımdaki hastaların tedavilerinde kullanıyorlar."

Opr. Dr. Ufuk Tali, hastalığı atlatan kişiler olarak kendilerine önemli bir görev düştüğünü, bunun ise çevrelerindeki kişileri iyi bilgilendirmek, yaşadıkları sıkıntılı süreci iyi anlatmak olduğunu sözlerine ekledi.

Mehmet Akif Ersoy, Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Çanakkale, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:02 Kaynak: AA


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