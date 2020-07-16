Koronavirüsü yenen Başkan Maçoğlu, görevine başladı - Son Dakika

Koronavirüsü yenen Başkan Maçoğlu, görevine başladı

Koronavirüsü yenen Başkan Maçoğlu, görevine başladıTUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 25 gün önce yakalandığı koronavirüsü yenerek, belediyedeki mesaisine yeniden başladı.

Koronavirüsü yenen Başkan Maçoğlu, görevine başladı

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TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 25 gün önce yakalandığı koronavirüsü yenerek, belediyedeki mesaisine yeniden başladı.

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu Başkan Maçoğlu'nda koronavirüs tespit edildi. Maçoğlu, tedaviye alındığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde 27 Haziran günü taburcu olduktan sonra evinde karantinaya alındı. Evinde bir süre karantinada kalan Maçoğlu, en son yaptığı koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından, doktorlarının da onayıyla bugün Tunceli Belediyesi binasına gelerek, mesaisine başladı. 25 gün aradan sonra belediye gelen Başkan Maçoğlu, alkışlarla karşılandı.

Maçoğlu, belediye önünde yaptığı konuşmada koronavirüsle nasıl mücadele ettiğini anlatırken, sağlık çalışanları da teşekkürlerini illeti. Başkan Maçoğlu, Hastalığım süresinde beni arayan dostlarım pozitif enerji verdiler. Arayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Özellikle çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğim ve inanılmaz bir enerji ile hem bana hem diğer bütün hastalara yakın ilgi gösteren bütün sağlık emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını devam ettiği sürece bu hastalığı hepimiz kapabiliriz. Hepimiz için bir risk süreci var. Ben koronavirüs kapmamak için çok dikkat etmeye çalıştım ama demek ki çok dikkat etmemişiz ve hastalığı kapmışım. Daha dikkat etmemiz gerek, kurallara kesinlikle herkes harfiyen uymalı. Bundan sonra ben ve çevremde olan herkes fiziki mesafeye daha dikkat edeceğiz, kurallara uyacağız dedi.

'KIZIMA VE EŞİME BULAŞTIRDIĞIM İÇİN SUÇLULUK HİSSETTİM'

Maçoğlu, koronavirüs salgınını eşine ve kızına bulaştırdığından dolayı suçluluk hissettiğini söyledi. Eşi ve kızının da son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını anlatan Maçoğlu, tedbir amacıyla 10 gün daha evde kalacaklarını ifade etti. Maçoğlu, Bu hastalığı eşime ve kızıma bulaştırdım, bundan dolayı çok üzgünüm ve suçluluk duygusu hissettim. Yaptığımız son 3 test negatif çıktı. Eşim ve kızımda da negatif çıkınca her ihtimale karşı yine de 10 gün daha karantinada kalacaklar. Sağlık personeli arkadaşlara danışarak onay alıp, işi başladım diye konuştu.

Tunceli Devlet Hastanesi, Fatih Mehmet Maçoğlu, Koronavirüs, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen Başkan Maçoğlu, görevine başladı - Son Dakika
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