Koronavirüsü yenen Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Dumlupınar antrenmanlarda temkinli

Erkek Boks Milli Takımı'nın 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için eleme müsabakaları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 10 sporcu katılıyor.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından sonra kamplara zorunlu ara verdiklerini söyledi.

Uzun bir aranın ardından Kastamonu'da kampa girdiklerini anlatan Dumlupınar, "Kampa girerken sporcularımıza Kovid-19 testlerini yaptırdık. Çok dikkatliyiz. Normalde antrenmanlarımızı dışarıda yapıyoruz. Ama yağmur nedeniyle bugün için içeri aldık. 600 metrekarelik salonda 10 sporcuyla boks yapıyoruz. Her sporcuya 10 metrekarenin üzerinde bir alan düşüyor." dedi.

"Ben Kovid-19'u yaşayan biriyim"

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Dumlupınar şunları dile getirdi:

"Ben Kovid-19'u yaşayan biriyim. Olimpiyat elemeleri kapsamında gittiğimiz İngiltere dönüşünde Kovid-19 oldum. Tedavi sürecinin nasıl zor olduğunu biliyorum. Sporcuya da ne tür etkiler yaptığını çok iyi anladım. Antrenmanlarımızı yapacağız tabii ki ama sporcularımızın sağlık kontrolü bizim için birinci sırada."

Kondisyona dayalı antrenman yaptıklarını belirten Dumlupınar, kampa 7 Eylül'de ara vermeyi planladıklarını kaydetti.

Milli takım kampında şu sporcular bulunuyor:

Batuhan Çiftçi (52 kilo), İbrahim Kurtay (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Mizan Aykol (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91)