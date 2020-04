Koronavirüsü yenen Busenaz Sürmeneli: Testim pozitif çıktığında hiçbir belirtim yoktu

"Salonlarımızdan uzağız ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

" Londra'daki insanlar hastalığı ciddiye almadı"

"12 senedir ringden hiç bu kadar uzak kalmamıştım, ringi çok özledim"

"En büyük destekçim annem oldu"

"İnşallah olimpiyatlarda da mutluluk yaşarım"

"Fizikten çok düşmeden toparlanma sürecimiz kısa olsun diye uğraşıyoruz"

"Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar evde kalsın"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - İngiltere 'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları'nın koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalmasının ardından milli takım kafilesiyle birlikte yurda dönen ve virüs testi pozitif çıkan dünya şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli , tedavi sürecini geride bıraktı. Koronavirüsle mücadelesini anlatan 21 yaşındaki Trabzonsporlu boksör, "Test pozitif çıktığında benim hiçbir belirtim yoktu. Takımdan birkaç kişide pozitif çıkınca ben de gidip test yaptırdım, negatif çıktı sonuçlarım. 14 gün boyunca hastanede karantina altında durdum. Şu an hiçbir sağlık sorunum yok" dedi.

Geçen ay Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs tehdidi nedeniyle tamamlanamadı. Bu gelişmenin ardından 17 Mart'ta yurda dönen boks milli takımı kafilesinde yer alan ve test sonucu pozitif çıkan sporculardan Busenaz Sürmeneli sağlığına tekrar kavuştu. Tedavi sürecinde hastanade 14 gün karantinada kalan milli boksörün son yaptırdığı test negatif çıktı. Anne ve babası da koronavirüsü atlatan Sürmeneli, tedavi boyunca yaşadıkları, psikolojik durumu ve kariyeriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Testten önce kendisinde koronavirüs belirtisi olmadığını kaydeden milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Beni etkilemedi açıkçası. Test pozitif çıktığında benim hiçbir belirtim yoktu. Takımdan birkaç kişide pozitif çıkınca ben de gidip test yaptırdım. 3-4 gün sonra tekrar test yaptırdığımda negatif çıktı sonuçlarım. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca hastanede karantina altında durdum. Şu an hiçbir sağlık sorunum yok. Zaten testim pozitif çıktığında da bir sağlık sorunum yoktu. Şu an gayet iyiyim. Sadece hedefim olan olimpiyatlara doğru gidiyorum. Kenetlenmiş bekliyorum salonların açılmasını, çalışacağım anı bekliyorum sadece" dedi.

"SALONLARIMIZDAN UZAĞIZ AMA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Genç sporcu, Londra'daki kota müsabakalarının ertelenmesine üzüldüğünü vurgulayarak, "Takım olarak Londra'ya iyi gitmiştik, inanıyorduk da kendimize, zaten 12 maçta 11 galibiyet aldık. Turnuvanın ertelendiği günden sonraki gün benim vize maçım vardı. Onu alırsam vize alacaktım. Nasip değilmiş. Evrensel bir sorun dediğimiz gibi, her işte bir hayır vardır. Tabii biz de üzüldük, kotamızı alıp rahat bir şekilde olimpiyata hazırlanmak istiyorduk. Bütün odağımızı olimpiyata vermek istiyorduk ama nasip değilmiş, olmadı. Şu anda bir düşüş dönemindeyiz. Salonlarımızdan uzağız ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"LONDRA'DAKİ İNSANLAR HASTALIĞI CİDDİYE ALMADI"

'Londra'da bir önlem alınmadığını biliyoruz, kendinizi orada nasıl korumaya çalıştınız?' sorusuna ise Sürmeneli, "Asansörlerin tuşlarına dirseğimiz ile basmaya, insanlarla içli dışlı olmamaya çalıştık. Selam verirken, dirsekle ayakla selam vermeye çalıştık. Kendi çapımızda önlemler almaya çalıştık ama Londra'daki insanlar önlemini almadı. Kimse önlemini almadı, kimse takmadı bu hastalığı. Ciddi anlamda sorunlar yaşıyorlar. Türkiye önlemini aldığı için az kayıp vererek ilerliyor bu süreçte" cevabını verdi.

"12 SENEDİR RİNGDEN HİÇ BU KADAR UZAK KALMAMIŞTIM, RİNGİ ÇOK ÖZLEDİM"

Ringleri çok özlediğini dile getiren Busenaz Sürmeneli, "Ben 12 senedir bu işin içindeyim ve her gün ringe giren bir sporcuyum. Kendi kendime düşünüyorum en son ne zaman böyle ara verdim diye. Hiç bu kadar ara verdiğimi hatırlamıyorum. 12 senedir ilk defa salonlardan, ringlerden uzak durdum. Ama özledim gerçekten. Başka spor yapabilir miyim diye düşünüyorum, özlüyorum istemsizce özlüyorum, bıktığım zamanlar da oldu bokstan ama şimdi diyorum ki keşke bıkmasaydım. Gerçekten çok özledim, orası benim evim gibi olmuş artık. İnsan evini özler" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM OLDU"

Çevresinin bir kadın olarak boks yapmasını istemediğini anlatan Sürmeneli, "Çevremde babam dahi bu sporu yapmamı istemiyordu. En büyük destekçim annem oldu. Git kızım, yapabilirsin kızım, dedi. Zaten karakterim gereği sert, erkeksi biri gibi görünüyorum. Sert sporları, mücadeleci sporları seviyorum. Bireysel sporlara daha çok düşkündüm. Trabzon boksta önde gelen illerden birisi. Beni çok destekliyorlar. Hiçbir zorluk yaşamıyorum artık ve başarı geldikçe insanlar yapıyorsa alkışlamak gerekir diye düşünüyorlar herhalde. Spordan kazandığım ilk toplu parayı sadece harcadım. Ailemle harcadım, kendime harcadım. Hiçbir birikim yapmadım. Sadece gönlüm ne isterse onu yaptım" dedi.

"İNŞALLAH OLİMPİYATLARDA DA MUTLULUK YAŞARIM"

Geçen yıl ekim ayında Rusya 'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalyaya uzanan Busenaz Sürmeneli, pes etmeyen bir karakteri olduğunu vurgulayarak, "Siz bir şeyi gerçekten isterseniz onu yapmak için bütün benliğinizle savaşırsanız o iş olur. Bütün zorlukları yaşadım bu sporda. Sakatlık, psikolojik sıkıntılar, yenilgi olsun, kazanma olsun, hepsini tattım o duyguların. Hiçbir zaman pes etmedim, yenilsem bile ertesi gün kalktım antrenmanlarımı yaptım. Her işin zorlukları vardır, bizim de zorluklarımızdan bir tanesi bu. Koruyucu şeyler kullanıyoruz biz; kask, dişlik gibi. 12 senede kaşım 1 kere açıldı. Arada burun şişlikleri, göz morlukları oluyor. Dediğim gibi inşaat işçisi de düşüp hayatını kaybediyor, aşçı elini kesebiliyor. Her işin bir zorluğu var, bizim de zorluğumuz bu. En acı çektiğim günler antrenmanda ağladığım günler. Kastamonu ve Trabzon'daki antrenmanlarda sıcağın altında o 400 metre koşusunu tamamladığımızda yere yığılıp ağlıyordum. En mutlu olduğum an da dünya şampiyonu olduğum anı unutamıyorum. Yenildim, sakatlandım ama hiçbir zaman pes etmedim ve burada oldum. Her sporcu sakatlık geçiriyor, psikolojik nedenlerden dolayı zor zamanlar geçiriyor; onun karşılığını almak benim için paha biçilemezdi. İnşallah Allah bu mutluluğu bana olimpiyatlarda da nasip eder" diye konuştu.

"FİZİKTEN ÇOK DÜŞMEDEN TOPARLANMA SÜRECİMİZ KISA OLSUN DİYE UĞRAŞIYORUZ"

Boksun performans sporu olduğuna dikkat çeken Sürmeneli, "Bu zor günlerde bütün sporcular evde kalmayı tercih ediyor. Antrenörlerimle nasıl bir antrenman programı izlemem konusunda sürekli iç içeyiz. Tabii evdeyiz ve performans yapamıyoruz sadece fiziksel olarak kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Salondaki gibi olmaz çünkü bizim sporumuz performans sporu. Fizikten çok düşmeden, toparlanma sürecimiz kısa olsun diye uğraşıyoruz. Tabii ki şu an yapmamız gereken en iyi şeyi bulmaya çalışıyoruz. Londra'daki elemelerin nerede nasıl olacağı belli değil henüz ama dört gözle bekliyorum . Aynı yerden devam edecek bildiğiniz gibi kuralar ve maçlar olarak. Ben bir maç daha alırsam bize almış olacağım. İnşallah alırım, inşallah oradan şampiyon olarak dönerim, puanlarımızı toplarız, olimpiyata doğru adım atarız. Çünkü biz takım olarak gerçekten çok bütünleştik. Bireysel olarak gözüküyor ama takım sporu gerçekten. Bizim bir WhatsApp grubumuz var, herkes birbirinden haberdar, herkes yaptığı antrenmanları birbiriyle paylaşıyor. Federasyon Başkanımız, hocalarımız hepsi o grubun içinde. Herkes birbirinden haberdar ve bu zor günlerde birbirine destek veriyor" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR EVDE KALSIN"

Özellikle yaşlılara ve kronik rahatsızlıkları olanlara evde kalmaları çağrısında bulunan Busenaz Sürmeneli, "Mümkün olduğunca evden çıkmayın. Ben geldiğimden beri evden hiç çıkmadım. Ailemle vakit geçiriyorum. Bizim gibi sporcular kamplarda olduğu için sürekli aileleriyle vakit geçiremiyorlar, ben bunu avantaja dönüştürdüm. Yemek, tatlı yapmaya çalışıyorum. Şu an bu bir evrensel sorun, bunu Türkiye'nin en düşük şekilde kapatması için evde kalmamız lazım" dedi.