Koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift, taburcu edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift, taburcu edildi.
Ayhan ve Müfit Ekinci çifti, yaklaşık 22 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Ekinci çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tedavileri tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan çift, alkışlarla hastaneden uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:21 Kaynak: AA
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