Koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi. Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde 27 Nisan'dan bu yana Kovid-19 tedavisi gören Hatice (51) ve Habip Çetinkaya (55) çifti, taburcu edildi. Yapılan ilk testleri pozitif çıkan çift, gördükleri tedavinin ardından alınan kontrol testlerinin 2 kez negatif çıkması ve semptomlarının düzelmesi üzerine hastane personelinin alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Habip Çetinkaya, yaptığı açıklamada, bütün dünyanın sağlık çalışanlarını alkışladığını belirterek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi. Çifti uğurlayan sağlık çalışanları da hep birlikte "Tedbiri elden bırakma, koronayı sıfırla." mesajını verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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