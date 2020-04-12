Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

RİZE'de koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Eyüp (66) - Hanife Bayraktar (63) çifti, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Kaçkar Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Eyüp ve eşi Hanife Bayraktar, tedaviye alındı. 10 gündür koronavirüs tedavileri devam eden çiftin, yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından çift, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, Bayraktar çiftini, alkışlarla hastaneden uğurladı. Birlikte geldikleri hastanede ayrı odalara alınarak tedavi edilen Bayraktar çifti, sağlıklarına kavuşmalarının ardından birbirlerine sarılırken, duygusal anlar yaşandı. Eşinin sarılması üzerine Eyüp Bayraktar, "Ben sarılmayalım dedim ama hanım dayanamadı" dedi.Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar da, "Hepinizin emeği çok üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.