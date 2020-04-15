Koronavirüsü yenen din görevlisinden immün plazma bağışı - Son Dakika
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Koronavirüsü yenen din görevlisinden immün plazma bağışı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan din görevlisi İsa Ali Musaoğlu, Samsun'daki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.

Koronavirüsü yenen din görevlisinden immün plazma bağışı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan din görevlisi İsa Ali Musaoğlu, Samsun'daki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.

Hamile olan eşini kontrol için Aile Sağlığı Merkezine götüren Yavuz Selim Mahallesi Merkez Camisi İmam Hatibi Musaoğlu, titreme ve yüksek ateş şikayetiyle kendisi de muayene olmak istedi.

Görevli doktor tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilen 45 yaşındaki Musaoğlu'na yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Musaoğlu, bunun üzerine hastaneye yatırılarak 10 gün tedavi gördü, yapılan son test sonucunun negatif çıkması üzerine de taburcu edildi.

Evinde 14 günlük karantina süreci devam eden Musaoğlu, plazma bağışçısı olmaya karar verdi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün Samsun'un Canik ilçesindeki kan alma merkezine gelen Musaoğlu, plazma bağışında bulundu.

Babasını da Kovid-19 nedeniyle kaybeden Musaoğlu'nun dün sağlıklı bir bebeği de dünyaya geldi.

İsa Ali Musaoğlu, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanları seferber ettiğini vurgulayan Musaoğlu, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, temizlik görevlileri, her biri üzerine düşeni en güzel şekilde yaptı ve sağlımıza kavuşturdu. Televizyondan diğer devletlerin bu süreçte neler yaşadığına şahit oluyoruz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşamak ayrı bir gurur veriyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun. Benim kanaatimce hepsi süreci çok güzel yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Babasının aynı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini, annesinin ise tedavisinin sürdüğünü anlatan Musaoğlu, şunları kaydetti:

"Babamın kronik hastalığı vardı. O yüzden 10 gün dayandı. Bu hastalıkta en önemli unsur moral. İnsan moralini yüksek tutmalı ve doktorlarına, sağlık çalışanlarına güvenmeli. Onlar elinden geleni en güzel şekilde yapıyor. Takdiriilahi neyse o tecelli edecek. Aksi bir şey olmayacak. Dua edeceğiz, gayret edeceğiz. Rabbim nihayetinde şifasını verecektir."

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da Samsun'da Kovid-19 tanısıyla yatan hastaların yavaş yavaş taburcu edilmeye başlandığına işaret ederek, "Kentteki ilk immün plazma bağışını almanın gururunu yaşıyoruz. Aldığımız plazma diğer hastalarımıza umut olacaktır. Bundan sonra da tedavisini tamamlanmış hastalardan plazma almaya devam edip bu süreci bitirmek istiyoruz. Hastamıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise "immün plazma" tedavisini tüm dünyada uygulandığını söyledi.

Kızılay olarak iyileşen kişilere ulaşıp immün plazma bağışçısı olmalarını talep ettiklerini aktaran Yıldırım, "Uygun olan bağışçılara randevu verip Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüzde oluşturduğumuz immün plazma bağış noktasında bağış kabulünü gerçekleştiriyoruz. Musaoğlu, bunlardan ilki oldu." diye konuştu.

Karadeniz, Kızılay, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:26 Kaynak: AA

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