Koronavirüsü yenen diyabet hastası: Süreci ciddiye alın - Son Dakika
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Koronavirüsü yenen diyabet hastası: Süreci ciddiye alın

6 saat önce

, İZMİR'de koronavirüsü yenen diyabet hastası Remzi Gökçen (69), "Bir hata yaptım, en başta ciddiye almadım ve hastalığa yakalandım. Lütfen herkes ciddiye alsın, evden çıkmasın" dedi.

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, İZMİR'de koronavirüsü yenen diyabet hastası Remzi Gökçen (69), "Bir hata yaptım, en başta ciddiye almadım ve hastalığa yakalandım. Lütfen herkes ciddiye alsın, evden çıkmasın" dedi.

İzmir'de yaşayan diyabet hastası Remzi Gökçen (69), gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Kronik hastalığına rağmen uygulanan tedavi ile koronavirüsü yenen Gökçen'in son yapılan testleri negatif çıktı. Gökçen, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı tarihte hastalığı ciddiye almayarak, maskesiz ve korunmasız bir şekilde sokağa çıktığını anlatıp, "Ben ciddiye almadım. Hastalığı kaptım. Lütfen ciddiye alın ve sokağa çıkmayın. Evde kalın, dışarıya çıkmayın. Eğer grip gibi belirteler yaşarsanız mutlaka en yakın devlet hastanesine hemen başvurun" diye konuştu.

Gökçen hastalık sürecinde yaşadıklarını da şöyle ifade etti:

"24 Mart'ta, Trafik Hastanesi'ne gittik. Buradan da Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Maalesef belirtilerin ardından aradan geçen 7-8 günlük sürede virüs akciğerlerimde ciddi tahribat yaptı. Hastanedeki 7'nci günümde hastalık zatürreye döndü. 'Bedenim beni terk etti' diyebilirim. Önce 8'er, sonra 6'şar kez ilaç verdiler. Ardından 4 gün antibiyotik tedavisi uygulandı. 23 gün tedavi gördüm ve 15 Nisan'da hastaneden taburcu edildim. Şimdi evde karantina sürecim devam ediyor."

'VİRÜS DAHA DA YAYILDI'

Bir hata yaparak belirtileri hissettiği anda doktora gitmediğini söyleyen Gökçen, vatandaşlara, "Geçen 7-8 günlük zaman diliminde virüs akciğerlerde daha da yayıldı. O belirtileri atlatabileceğimi ve hastaneye gidersem, iş daha da ciddiye binecek sandım. Herkese önerim, hastalığın belirtilerini hissettikleri an da mutlaka doktora başvurmaları" uyarısında bulundu.

NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ'

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gökçen, "Beni hiç yalnız bırakmayan hemşirelere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Minnettarım beni ikinci yaşamıma döndürdüler. Sağlığımı bana yeniden verdiler onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.


- İzmir
Türkiye, Gökçen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:46 Kaynak: DHA

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