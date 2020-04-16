Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde koronavirüsü yenen doktor Mithat Ulukan, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Bafra'da Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan doktor Mithat Ulukan'ın yüksek ateş belirtisi üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Ulukan, 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Ulukan, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Ulukan, "Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de çok dikkat edin? dedi.