Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu - Son Dakika

Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu

29.12.2020 14:30
Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu, System.String[]

İZMİR'de özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Murat Aydın (47), 22 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi.

İZMİR'de özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Murat Aydın (47), 22 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Yaşadıklarını "Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu. Ölüm korkusu ve anksiyeteye neden oluyor" sözleriyle anlatan Opr. Dr. Aydın, Türkiye'ye aşı geldiğinde mutlaka olunması tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 yıl hizmet verdikten sonra özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak mesleğine devam eden Opr. Dr. Murat Aydın, 9 Kasım'da öksürük şikayeti görülünce, bir gün sonra koronavirüs tedbiri yaptırdı. Testi pozitif çıkan Aydın, Gaziemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye başlandı. Solunum güçlüğü yaşayan Opr. Dr. Aydın, oksijen yetersizliği nedeniyle servisteki odasından alınarak, 8 gün anestezi yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Odaya çıkarıldıktan bir hafta sonra taburcu olan Opr. Dr. Aydın, evde dinlenerek zamanını geçiriyor. İki çocuğu ve kendisi gibi doktor olan eşinin virüsü grip belirtileriyle atlattığını anlatan Opr. Dr. Aydın, "Şu an toparlanma dönemindeyim, günden güne daha iyi gidiyorum. 1 aydır çalışmıyorum, vücudum efora gelemiyor. Merdivenleri zor çıkıyorum. Hastaneden taburcu olduğumda bir kat merdiveni bile çıkamıyordum. Bu toparlanma süreci sanırım 2-3 ay daha sürecek. Ağzınıza 8-10 maske takın ve bir de elinizle ağzınızı kapatın, sonra soluk almaya çalışın. Yaşayacağınız solunum güçlüğü, benim yaşadığıma benziyor olacak. Evde herkes bunu deneyebilir. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemem. Bu zorluğu yaşayıp tekrar rahat nefes almaya başladığınızda yeniden hayata dönmüş gibi oluyorsunuz. Nefes almak isteyip alamamak çok kötü bir duygu. Ölüm korkusu ve anksiyeteye neden oluyor" dedi.

'MASKEYE GEÇTİĞİMDE BİLE MÜTHİŞ RAHATLADIM'Kronik kalp rahatsızlığından bahseden Opr. Dr. Aydın, "Daha önce kalp krizi geçirdim, kalbime 2 stent takıldı. Solunum bozulduğunda nabız hızlandığı için bu ek bir risk getiriyor. Hastalık sürecinde korkmuştum fakat çok şükür şu ana kadar bir sıkıntı yaratmadı. Esas problemim akciğerlerimde. Özellikle yoğun bakım sürecinde yüksek basınçlı oksijen aldım. O bitip, maskeye geçtiğimde bile müthiş bir rahatlama oldu" diye konuştu.'MUTLAKA AŞI OLMAMIZ GEREK'

Etrafta birçok insanın hala maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden hareket ettiğine dikkat çeken Opr. Dr. Aydın, "Kendilerini korumadıkları kadar başkalarını da tehlikeye atıyorlar. Lütfen yapılan uyarılara uyun. Özellikle mesafe ve maske çok önemli. Aşı da önemli bir konu. Türkiye'ye aşı gelince mutlaka olmak gerek. Çünkü aşı olmadan bu virüsün toplumdan temizlenmesi çok uzun bir zaman alacak. O uzun zaman maalesef bizden çok can alacak ve ekonomik olarak kayıplar yaşayacağız. Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uymamız gerek" diye konuştu.


Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu
Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu
Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu

Murat Aydın, Vefat, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu - Son Dakika


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