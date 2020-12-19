Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir - Son Dakika

Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir

19.12.2020 08:14
Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir, System.String[]

ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Yusuf İzzet Demircan (52), Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evde ve hastanedeki tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Yusuf İzzet Demircan (52), Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evde ve hastanedeki tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Şiddetli öksürük nedeniyle boğulma hissi yaşadığını kaydeden Demircan, "Kendi aramızda da iletişim en aza indirmeniz gerekiyor alışveriş anlamında. Bir para olabilir, oturduğunuz yerdeki bir peçete olabilir, bir kürdan olabilir. Bunlarla bile bulaşma her halükarda olabilir. Çünkü nereden ne geleceğini kimse bilemiyor" dedi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yapan Yusuf İzzet Demircan'ın geçen ay görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evde tedavi gören Uzm. Dr. Yusuf İzzet Demircan, daha sonra görev yaptığı hastanenin Covid servisinde tedaviye alındı. Hastalığı dolu dolu yaşadığı ifade eden Demircan, yoğun bakımda kalmamasına karşın şiddetli öksürük, uykusuzluk ve iştahsızlık nedeniyle 5 kilo verdiğini söyledi.

Koronavirüs tedavisi sırasında yaşadıklarını anlatan Demircan, "Covid-19 servislerinde belli bir süre çalıştım. Ateş ve öksürük başladığında hemen test yaptırdım. Pozitif çıkınca filyasyon ekibiyle aile hekimi olan eşim ve çocuklarımla ilgili süreç başladı. Covid-19 olduktan sonra bayağı güçlükler çektik. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek zorundasınız. Çünkü koronavirüsün kime nasıl bir etki göstereceği belli değil. Yoğum bakımda kalmadım ama koronavirüs sıkıntılarını dolu dolu yaşadım. Bu zamanlarda yaşadığım en büyük problemimim uykusuzluk ve iştahsızlık oldu. Bu süreçte 4- 5 kilo verdim. Kesinlikle bir şey içemiyor ve yiyemiyorsunuz. Gece uyku problemi en büyük olanı. Yattığınız zaman 15 dakika uyuyorsunuz, sanki 2 saat uyumuş gibi sabah olmak bilmiyor. Psikoloji de etkilenmeye başlıyor" dedi.'ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜKTEN BOĞULMA HİSSİ YAŞADIM'Şiddetli öksürük nedeniyle hastanede yakınlarıyla telefonda bile konuşamaz hale geldiğini belirten Demircan, "İştahsızlıkla birlikte halsizlik ve yorgunluk da oluyor. Daha sonra bende aşırı bir öksürük başladı. Öksürükten dolayı akrabalarım aradığında kesinlikle konuşamıyordum. Aşırı öksürükten bir boğulma hissi gelmeye başladı. O yüzden telefonla konuşmayı bırakıp mesajlaşmaya başladık. Hastaneye yattıktan sonra virüsün akciğere sirayet ettiği de tespit edildi" şeklinde konuştu.'PARA, PEÇETE VE KÜRDANDAN BİLE BULAŞIR'Yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek görevine dönen Uzm. Dr. Yusuf İzzet Demircan, özellikle kapalı mekanlarda 15 dakikadan fazla kalınmaması gerektiğini, koronavirüsün para, peçete ve kürdandan bile bulaşabileceğini söyledi. Koronavirüsten korunmak için uyarılarda bulunan Demircan şunları söyledi:

"Tüm vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur ki dışarı da aman dikkat edin. Çünkü çok yakın temasta olan insanlar birbirlerini zaten koruyor. İş yerlerinde yine maske, mesafe ve hijyenin çok şekilde herkes farkında. Tüm olay dışarısı, dışarıda kimden ne geleceğini bilemiyorsun. Onun için gittiğiniz tüm yerlerde muhakkak, mesafeyi korumak gerekiyor. Oturma sürenizi bile 15 dakikadan daha fazla tutmamak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı rehberlerinin neresine bakarsanız bakın süreç genelde 15 dakikanın üzerinde olduğunda pozitifleşme riski daha fazla. Kendi aranda da iletişim en aza indirmeniz gerekiyor alışveriş anlamında. Bir para olabilir, oturduğunuz yerdeki bir peçete olabilir, bir kürdan olabilir. Bunlarla bile bulaşma her halükarda olabilir. Çünkü nereden ne geleceğini kimse bilemiyor. Hijyen çok önemli. Yanımızda hala kolonya ve dezenfekte taşıyoruz."


Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Koronavirüs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir - Son Dakika


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