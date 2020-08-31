Koronavirüsü yenen Dr. Sarıkaya: Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin - Son Dakika

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, koronavirüsü yenerek tekrar görevinin başına döndü. Vatandaşlara uyarılarda bulanan Dr. Sarıkaya, "Bu süreçte beni en çok mutlu eden kimseye bulaştırmadan bu süreci atlatmam oldu. Bu zinciri sürekli maske takarak kırdım. Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin" dedi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda hastanede çocuk hastaların Covit-19 Koordinatörü olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, Kurban Bayramı'nın hemen ardından boğaz ağrısı halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. ?Evli 2 çocuk babası Dr. Sarıkaya, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde izole ederek tedavisine devam etti. Dr. Sarıkaya, 14 günde virüsü yenerek tekrar görevine başladı.