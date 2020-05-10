Koronavirüsü yenen eczacı kalfası immün plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 30 yaşındaki eczacı kalfası Barış Özdemir, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Özdemir, Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen Özdemir, immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Özdemir, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek bağış yaptı.

Barış Özdemir, yaptığı açıklamada, kısa sürede sağlığına kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Hastaneden taburcu edilirken plazma bağışı için gönüllü olduğumu yetkili makamlara belirtmiştim. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 gün boyunca evdeki takip ve kontrollerim devam etti. Ben de kurallara ve önerilere uydum. Kontrol ve testlerimde sıkıntı yaşanmadı." diye konuştu.

Özdemir, iyileştikten sonra üzerine düşeni yaptığını belirterek "Kovid-19 tedavisi kapsamında plazma bağışı bekleyen hastalarımıza plazma bağışımızı gerçekleştirdik. Bir hastaya şifa olabiliyorsak ne mutlu bize. Hastanelerde tedavi gören tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.