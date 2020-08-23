Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım - Son Dakika

Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım

KONYA'da, taziye için gittiği evde maske takmaması üzerine koronavirüse yakalanan emekli astsubay Bahri Kılınçel (67), tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım, System.String[]

KONYA'da, taziye için gittiği evde maske takmaması üzerine koronavirüse yakalanan emekli astsubay Bahri Kılınçel (67), tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Maskenin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyleyen Kılınçel, "Maske takmamakla büyük hata yaptım. Maskenin ne kadar önemli olduğunu deneysel olarak yaşadım. Sanki ciğerim bıçaklarla dilimleniyormuş gibi acı çekiyordum. Evdeki eşyaların görüntüleri değişmeye başladı. Renkler farklılaşmaya başlamıştı. Lütfen herkes maske taksın" dedi.

Konya'da yaşayan emekli astsubay Bahri Kılınçel, arkadaşının eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye ziyaretine gitti. Kılınçel, bu kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmeden taziye evinde maske kullanmadı. Taziye ziyaretinden 3 gün sonra sırtında oluşan ağrılar ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kılınçel'e koronavirüs teşhisi koyuldu. 4 Ağustos'ta karantina sürecine giren Kılınçel, ilaçlarını kullanarak 16 günün sonunda koronavirüsü yendi.

'DENEYSEL OLARAK YAŞADIM'Maske takmanın önemini yaşadıklarıyla anladığını söyleyen Bahri Kılınçel, "Bir arkadaşımın eşi vefat etmişti. Koronavirüsten vefat ettiğini de bilmeden ona başsağlığı dilemek için gittim. Gittiğimde orada öğrendim. Orada da maske takmamakla büyük hata yaptım. Orada kaptım koronavirüsü. Bu sayede de çok büyük bedel ödedim. Maskenin ne kadar önemli olduğunu deneysel olarak yaşadım. Taziyeden döndükten 3 gün sonra sırtımda dayanılmaz ağrılar başladı sonra ateşim 38 dereceye yükseldi, iştahım kesildi. Hemen hastaneye gittim ve tanı koyuldu. İlaçlar verildi ve eve döndüm. Hayatım altüst oldu" dedi.'KABUSLAR GÖRÜYORDUM'Karantinada kaldığı sürede yaşamının olumsuz etkilendiğini ve kabuslar gördüğünü anlatan Bahri Kılınçel, şunları söyledi: "67 yaşındayım ve bu zamana kadar hastaneye gitmemiş biriyim. Vücudumun üzerinden silindir geçmiş gibiydi. Bir yere kolumu dayadığımda orası ağrıyordu. Sanki ciğerim bıçaklarla dilimleniyormuş gibi acı çekiyordum. Evdeki eşyaların görüntüleri değişmeye başladı. Çalışma masamın, kütüphanenin ebadı büyüyordu. Renkler farklılaşmaya başlamıştı. Sanki koltukların renklerini ilk kez görüyor gibiydim. Yastığa kafamı koyduğumda kabuslar görüyordum. Tekrar uyumaya kalksam aynı kabusları görüyordum. Gece yattığımda bile ağrılar içinde, dayanılmaz bir şekilde bazı uzuvlarımın yok olduğunu hissediyorum. Kolumun yok olduğu, bacağımın yok olduğu gibi hissizlik duyguları başlamıştı. 9 tane ilaç kullanmak zorundasınız. Yoğun bir şekilde eşime bulaştırmamak için çaba gösterdim."Maske takmamanın hayatına mal olduğunu fark ettiğini belirten Kılınçel, "Gözümün derecesinin değiştiğini hissediyordum. Bir maskenin takılmadığı zaman benim hayatıma ne kadar mal olduğunu fark ettim. Dünya farklı görünüyordu gözüme. Renkler, çeşitli eşyalar farklı farklı gelmeye başladı gözüme" dedi.'MASKEYİ 1 SANİYE DAHİ İHMAL ETMEYİN'Hastalığı süresince filyasyon ekipleri ve polis memurlarının sık sık evine gelerek bir isteği olup olmadığını sorduklarını belirten Bahri Kılınçel, "Başta Cumhurbaşkanı'mıza, Sağlık Bakanı'mıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Çünkü iki güler yüzlü polis ve sağlık memuru kapınızı çalıyor. Bir isteğimin bir sorunumun olup olmadığını soruyorlar. 'Size nasıl yardımcı olabiliriz?' dediklerinde, 25 yılını devlete vermiş biri olarak çok gurur duyuyorsunuz. Sürekli de bizi ziyaret ettiler, psikolojik olarak moral verdiler. Ben şunu insanlara söylemek istiyorum; maskenin ne kadar önemli olduğunu deneysel olarak öğrenmiş biri olarak lütfen maskeyi 1 saniye dahi ihmal etmeyin" diye konuştu.16 GÜNDÜR GÖREMEDİĞİ TORUNUYLA PARKTA BULUŞTU

Torunu Poyraz Esen (10) ile karantina sürecinde görüşemediğini belirten Bahri Kılınçel, koronavirüsü yendikten sonra parkta bir araya geldi. Kılınçel, "Bu süreçte en büyük sorunlarımdan biri de dünyalar tatlısı torunumla görüşememekti. Ona sarılıp dedelik zevkini yaşayamıyordum. 16 gündür sadece geriden el sallayarak görüşebiliyordum. Bu da hastalığın verdiği en büyük sorunlardan biri. Yaşlı insanlar için torunları çok önemlidir. Lütfen torunlarınız için kendiniz için maske takın" dedi.


Koronavirüs, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek         
10:17
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu         
08:35
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu         
03:20
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü         
01:36
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı         
23:59
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok         
18:53
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı         
18:38
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu         
18:33
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi         
17:56
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı         
15:58
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır         
09:53
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 15:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü yenen emekli astsubay: Taziyede maske takmamakla hata yaptım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei