Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm - Son Dakika

Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm

05.04.2021 13:40
Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm, System.String[]

ERZURUM Valisi Okay Memiş, yakalandığı koronavirüsü yenerek görevine başladı.

ERZURUM Valisi Okay Memiş, yakalandığı koronavirüsü yenerek görevine başladı. Ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyleyen Vali Memiş, "Adeta potadan döndüm" dedi.

Covid-19 aşısının ilk dozunu 19 Şubat'ta, merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde yaptıran Vali Okay Memiş'in 18 Mart'ta yaptırdığı test, pozitif çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Vali Memiş'in yaptırdığı son testin sonucu ise negatif çıktı. Bir süre evinde dinlendikten sonra bugün işbaşı yapan Vali Memiş, asayiş toplantısına katıldı. Sporcu olmasına rağmen ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi. Bugün makamında yapılan asayiş toplantısı öncesi basın mensuplarına sağlığı ve Erzurum'da artan vakalarla ilgili açıklama yapan Vali Memiş, "Covid-19 süreci başladığından beri 1 yıldır beni maskesi göremezsiniz. Şu an maskesizim ama aramızda en az 3 metrelik mesafe var. Çok dikkat ettim. Kurallara çok uyudum ama yine ya benim dikkatsizliğimden veya özensizliğimden veyahut da bir vatandaş bir kardeşimizin artık ne şekilde olduysa özensizliğinden ben de bu virüsü kaptım. Aslında virüsü kapar kapmaz hemen hasta olunmuyor. Yoğun tempoda çalıştığımız için, normalde 1 birim virüs bir insanı hasta edebiliyor ama benim vücudumda neredeyse 10 birim virüs tespit edil. Ben 15 gün şehir hastanesinde kesintisiz yattım. Öyle hiç hafif geçirmedim bu hastalığı resmen yatağa yapıştırdı. Çok ağır da geçirmedim Allah'a şükürler olsun ama resmen potadan döndüm. Böyle bu sitokin fırtınası denen o şeye gittim, geldim. Ateşim çıktı, düşürmekte zorlandılar. Hem de sağlıklı beslenen, düzenli spor yapan ve hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir insanım. Bu demek oluyor ki bütün vatandaşların, herkesin dikkat etmesi lazım gerçekten bu işin şakası yok" diye konuştu.

'FRENE BASACAĞIZ'Tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde; bütün hastanelerde uygulanan tedavinin aynısının kendisine de uygulandığını ifade eden Vali Memiş, "Bu virüsün henüz ilacı bulunmadığı için, muhtemel ilaçları uyguladılar. Bütün vatandaşlar gibi bende tepki gösterdim ve olumlu yönde gelişti her şey. Şehir hastanemizle gurur duyduk. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, halkımız da çok dua etti. Bu işin şakası yok. Tabii baştan beri yoktu. Birinci doz aşımı olmuştum ikinci doz aşımı olacağım sıra kovit geçirdim. İkinci defa kovit geçirme ihtimalide var. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamıma devam edeceğim. Erzurum'da vaka sayıları çok arttı yeniden kırmızı olduk. Frene basacağız ve en az turuncuya filan döneceğiz. Bunu başarmamız lazım. Vatandaşlarımız bunu başaracak, inanıyorum. Esnafımız, tüccarımız, iş adamlarımız, memurumuz, işçimiz, sanayicimiz vatandaşımız demeden hep birlikte bunu başaracağız" dedi.'ANLAYIŞ BEKLIYORUZ'Hastalıktan sonra hala sesinin tam yerine gelmediğini ve eski gücünde de olmadığını sözlerine ekleyen Vali Memiş şunları söyledi:

"Yavaş yavaş toparlayacağım. Günde yarım saat yürüyüş bandında yürüyorum. Yeniden form tutmak için ama daha fazla gücüm de yok. Bu virüse karşı, 'Ben çok sağlıklıyım, ben gencim, ben dinamiğim' demeyin. Bugün asayiş toplantısında vaka artışlarını konuşacağız. Halkımızdan anlayış bekliyoruz, yoruldular biliyorum. Bir yıl oldu, bütün Türkiye'de bütün dünyada ama daha çok alanda olacağız onları korumak için. Lütfen herkes üzerine düşen görevi yapsın."


Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm
Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı         
14:04
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama         
13:36
Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi         
13:04
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı         
12:15
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:32:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei