Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor

Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin, Milli Takım'da pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.

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