Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor
29.11.2020 13:51
Koronavirüs testi negatife dönen Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın gelecek hafta Türkiye'ye döneceği ve idmanlara başlayacağı belirtildi.
Kritik Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'ye golcü futbolcu Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi.
Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin, Milli Takım'da pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.
Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.
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