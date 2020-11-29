Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika

Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor

29.11.2020 13:51
Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor, System.String[]

Koronavirüs testi negatife dönen Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın gelecek hafta Türkiye'ye döneceği ve idmanlara başlayacağı belirtildi.

Kritik Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'ye golcü futbolcu Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi.

Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin, Milli Takım'da pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.

Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Dükkanına gelip haraç isteyen adamı ruhsatsız tabancasıyla vurdu Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi
Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi         
13:48
Esenyurt'ta polisin Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar         
12:40
Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı         
12:00
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil         
09:33
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 14:00:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei