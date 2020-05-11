Koronavirüsü yenen Fatih Terim sahaya indi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası tedavisi tamamlanan ve hastalığı atlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı.

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Beşiktaş derbisinin birkaç gün ardından koronavirüse yakalanıp tedavi gören Terim, yaklaşık 2 ay sonra antrenmanda takımını yönetti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı idare eden Fatih Terim'in, sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske kullanması dikkati çekti.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Terim'in fotoğrafına yer verilirken, nazar boncuğu emojisi kullanıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, ilk aşamada Terim'in verdiği program dahilinde 15 Nisan'a kadar evde, sonra da tesislerde bireysel çalışmalarını yürüttü. Futbolcular, 28 Nisan'dan sonra da dörderli gruplar halinde takım çalışmalarına başlamıştı.