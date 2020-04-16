Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor - Son Dakika

Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor

6 saat önce

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan ... hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan ... hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) başta olmak üzere Koronovirüs (Kovit-19) nedeniyle hastanelerde tedavi gören hastalar, sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

SAÜEAH'ta tedavileri tamamlanan hastalar sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgınına yakalanarak tedavi altına alınan hastaların büyük bir bölümü hastalığı atlatmayı başardı.

Gencinden yaşlısına birçok insanın hastalığı yenerek taburcu olması aileleri başta olmak üzere sağlık çalışanlarını da mutlu ediyor.

Hastaların şifa bulması için canla başla çalışan sağlık çalışanları, bu süreçte sağlığına kavuşarak taburcu ettikleri her hastanın kendilerine en büyük moral kaynağı olduğunu dile getiriyor.

Korona hastalarının tedavi gördüğü servislerde hastalar ile sağlık personeli arasında duygusal anlar da yaşanıyor. Kimi hastalar hastalıkla mücadeleyi hafif şekilde atlatırken kimi hastalar ise zorlu bir tedavi süreci geçiriyor.

Sağlığına kavuşarak hastanedeki tedavisini tamamlayan hastalar, sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Personele dua eden hastalar da sağlık çalışanlarını alkışladı.

Taburcu edilen hastalar arasında 85 yaşındaki Nihat Gülmez amca da 14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Taburcu edilen hastalar arasında 70 yaşında Sabiha Polat, 56 yaşında İlyas Çakmakçı, 57 yaşında Yaşar Bakır da alkışlarla taburcu edildi.

"Alkışlar sizin için"

SAÜEAH Personeli hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının hislerini sosyal medyada paylaştı.

Keser, şunları paylaştı:

"Ayse Teyze, Gülsüm Abla, Mahmut Amca, Kenan Abi... ve nice salgın hastalığa yakalanmış değerli vatandaşlarımız. Hastanemize gelirken korku dolu gözleriniz, telaşlı ve panik halinizi bizlerde yaşadık, ortak olduk acınıza. Elimizde olan imkanlarla oluşturduğumuz pandemi kliniklerinde ihtiyacınız olan tedaviyi yaparken ümit yeşerdi gönlünüzde. 'Allah razı olsun kızım, oğlum, iyi ki varsınız' derken de bizim gönlümüzde gelecek güzel günlerin umudu yeşerdi.

Sağlık Bakanlığımızın bir neferi olarak sağlık ihtiyaçlarınızı karşılarken annemiz, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz arkamızda kaldı. Onlarla aramızda mesafe koyarken, sizlere verdiğimiz ilgiyle avunduk. Sizler de yakınlarınızı arkanızda bırakırken bizleri gönülden kucakladınız. Şimdiye kadar dünyanın ve ülkemizin başına gelmemiş olan başımıza geldi ve siz savaşı kazandınız. Bizler de görevimizi yapmakla sizleri kazandık. Tedavi yaparken alkışlar bizeydi. Şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için."

Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü         
17:12
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 22:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]