Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu

09.10.2020 19:15
Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, hemşire Hatice Soylu, yakalandığı koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, hemşire Hatice Soylu, yakalandığı koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördü. İyileşen hemşire Soylu, mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Alanya'da özel bir hastanede çalışan hemşire Hatice Soylu, yurt dışından gelen misafirlerini yolcu etmesinin ardından rahatsızlandı. Koronavirüs testi yaptıran Soylu'nun sonucu pozitif çıktı. Hemen görev yaptığı hastanede tedaviye alınan hemşire Soylu, kısa sürede hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuştu. Taburcu olan Soylu, mesai arkadaşlarının alkışları, balonlar ve çiçeklerle taburcu edildi. 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek olan hemşire Soylu'nun taburcu olduğu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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