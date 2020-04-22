Koronavirüsü yenen hemşire, immün plazma bağışı yaptı - Son Dakika

SİVAS'ta yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan hemşire Mustafa Aydoğdu (31), immün plazma bağışında buundu.

Acil servis hemşiresi evli ve 1 çocuk babası Mustafa Aydoğdu, 23 Mart'ta nefes darlığı çekmeye başladı. Bir gün sonra Aydoğdu'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 gün hastanede tedavi gören Aydoğdu'nun, son yapılan 2 testi negatif çıktı. Aydoğdu, evindeki 14 günlük karantina sonunda tamamen sağlığına kavuşarak, görevine döndü.

Aydoğdu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve Hemotoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şencan gözetiminde immün plazma bağışı yaptı.

Hastane Başhekimi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Mustafa'ya sağlık çalışanı olarak her şeyden önce geçmiş olsun demek istiyorum. Mustafa hastalıkla savaş içerisindeydi ve kazandı. Darısı inşallah diğerlerine. Kendisine bağışından dolayı çok teşekkür ediyorum. En az iki hastaya umut olacak" dedi.

Kan bağışı hakkında bilgi veren Hemotoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şencan ise, "Bugün ilk defa Sivas'ta bir gönüllü donörümüzden immün plazma aldık. İmmün plazmayı daha önce koronavirüs geçirmiş olan hastalardan, iyileştikten sonra en az 14 gün geçmiş ve 2 sefer Covid-19 testi negatif olmuş kişilerden alabiliyoruz. Bunu da ihtiyacı olan, belirli şartları taşıyan hastalara verebiliyoruz. Daha önce grip enfeksiyonlarında ya da daha eskiden meydana gelen SARS ve MERS enfeksiyonlarında immün plazma kullanılmış, faydasının olduğu gösterilmiş. Muhtemelen Covid-19 enfeksiyonunda da immün plazmanın faydasının olabileceğini düşünüyoruz. Daha önce kullanan merkezlerde immün plazmanın faydasının olduğuna dair haberler geliyor. İnşallah bu donörümüzden aldığımız plazma da ihtiyacı olan hastalarımızda kullanılacak. İnşallah şifa bulacaklardır" diye konuştu.

Hemşire Mustafa Aydoğdu da, "10 gün sonra iki ünite daha bağışta bulunacağım. İyileştim, hastalığımı yendim ve işimin başındayım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.