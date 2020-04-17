Koronavirüsü yenen hemşire, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu - Son Dakika

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyaliz hemşiresi Özlem Çınar (38), koronavirüs tedavisi görüp, iyileştikten sonra mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyaliz hemşiresi olarak görev yapan Özlem Çınar, 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Görev yaptığı hastanede 5 günlük koronavirüs tedavisiyle sağlığına kavuşan Çınar'ın son testi negatif çıktı. Taburcu edilen Çınar, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla dinlenmesi için hastaneden evine uğurlandı. Bu sırada duygulanıp, gözyaşı döken Özlem Çınar, "Hepinize sarılmak isterdim ama koronavirüsten sonra artık" dedi.