Koronavirüsü yenen hemşireler alkışlar eşliğinde görevlerine başladı - Son Dakika

Hemşireler Köse ve Günder de hastalığı yenerek yeniden görevlerine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaymaz, yaptığı açıklamada, hemşirelerin hastalığı yenmelerinin ardından aralarına katılmalarının hastane personeline büyük moral verdiğini belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Hastane başhekimi Uzman Dr. Samet Kaymaz tarafından sağlık görevlilerine hediye ve çiçek takdim edildi.

Çalıştıkları hastanede yaklaşık 10 gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Köse ve Günder, göreve döndükleri ilk günlerinde arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis hemşiresi Gizem Köse (27) ve tıbbi sarf depo sorumlusu hemşire Çiğdem Günder'in (27) yaklaşık 15 gün önce hastalık belirtileri göstermeleri üzerine yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu