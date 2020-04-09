Koronavirüsü yenen kadın Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum - Son Dakika
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Koronavirüsü yenen kadın Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum

6 saat önce

Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorumAntalya'da koronavirüse karşı savaşını 21 günlük tedavi sonrası kazanan 66 yaşındaki Minnet Pınarcı, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu olduğu hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkıp yürüyerek evine gitti.

Koronavirüsü yenen kadın Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum, System.String[]

Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum

Antalya'da koronavirüse karşı savaşını 21 günlük tedavi sonrası kazanan 66 yaşındaki Minnet Pınarcı, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu olduğu hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkıp yürüyerek evine gitti. Aynı hastalıkta birlikte yattığı hastanede 80 yaşındaki eşini kaybeden Minnet Pınarcı, "Hüzünlüyüm, üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum" dedi.

Belçika'da yaşayan gurbetçi Minnet Pınarcı, 16 Mart'ta eşi Duran Pınarcı ile Antalya'daki evine geldi. Evde 2 gün sonra eşi ile yüksek ateş şikayeti oluşan Pınarcı çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayıp yardım istedi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Pınarcı çifti, enfeksiyon bölümünde test edilip tedaviye başlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Pınarcı çifti solum sıkıntısı ve yüksek ateş nedeniyle 27 Mart'ta yoğun bakıma alındı. Tedavinin 7'nci gününde Minnet Pınarcı'ın eşi Duran Pınarcı hayatını kaybetti. Minnet Pınarcı ise 11 gün süren yoğun bakımdaki tedavinin ardından iyileşmesi üzerine yeniden test yapıldı. Testi negatif çıkan Minnet Pınarcı, koronavirüse karşı 21 gün süren savaşı kazanıp bugün taburcu oldu. Minnet Pınarcı hastane kapısında yoğun bakımda kendisiyle ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışla uğurlandı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Tekerlekli sandalyede hastaneden sağlık çalışanları eşliğinde oğlu Ruhi Coşkun ile dışarı çıkan Minnet Pınarcı, sağlık çalışanlarına teşekkür edip haklarını helal etmesini istedi. Hastalığı yendiği için mutlu olduğunu dile getiren Minnet Pınarcı, "Kendim iyi olduğum için çok mutluyum ama hüzünlüyüm, üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum. Hastalığı Belçika'da mı yoksa havalimanında mı kaptım bilmiyorum. Evimde bir gece kaldım sadece. Bilmiyorum nasıl oldu. Çok kötü bir şey hissetmedim. Hastanede doktorlarım eşimden ayrı kalacağımı söyledi. Sadece eşimi bırakmak istemedim. Eşimle kalırım dedim. Doktorlar ayrı kalmamı istedi. Sadece ölüm ile yaşam arasında kaldığımı hissettim" diye konuştu.

AVRUPA'YI ARATMAYAN BAKIM

Tedavisinin çok iyi geçtiğini anlatan Minnet Pınarcı, "Yoğun bakımda umutsuzluğa kapıldığım oldu ama bilincimi kaybetmedim" dedi. Eşinin tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybettiğini gözyaşlarıyla anlatan Minnet Pınarcı, "Tüm sağlık çalışanından Allah razı olsun. Tedavimde Avrupa'yı aratmayan bakım yapıldı. Eşim tedavide 7 gün yaşadı, 7 gün sonra vefat etti. Herkes evinde kalsın. Kimse bu hastalığa yakalamasın" dedi.

Minnet Pınarcı, yaz mevsiminde Antalya'ya gelip 6 ay Türkiye'de 6 ay Belçika'da kaldığını söyledi. Pınarcı'nın koronavirüsten hayatını kaybeden eşi Duran Pınarcı'nın Belçika'da uzun yıllar çalıştığı maden ocağından emekli olduğu ve akciğerinden rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Pınarcı, taburcu olduğu hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktıktan sonra oğluyla yürüyerek otoparktaki otomobile binip, evine gitti.


Koronavirüs, Antalya, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:53 Kaynak: DHA

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