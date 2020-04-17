Koronavirüsü yenen kanser hastası kadın alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan kanser hastası kadın, tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Yaklaşık 10 gün önce Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kovid-19 hastalığı belirtileri ile müracaat eden Meryem Baş'ın (55) yapılan testleri pozitif çıkınca pandemi servisinde tedavi altına alındı.

Baş, tedavisinin ardından son yapılan testleri negatif çıkınca bugün sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü Meryam Baş'a, "Meryem abla Kovid-19 gibi kanseri de yeneceksin. Kovid-19 tedavisi gören 55 yaşındaki Meryem Baş, kanser hastalığından önce koronavirüsü yenerek tüm hastalarımıza umut oldu. Sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu olan hastamız için sıra da kanser var." mesajıyla destek verdi.