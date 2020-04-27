Koronavirüsü yenen kardeşlerden plazma bağışı için başvuru - Son Dakika

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve sağlığına kavuşan iki kardeş plazma bağışında bulunmak için başvuru yaptı.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan, Mahmut (50) ve ağabeyi Mehmet Kılınç'ın (53) Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Gördükleri tedavinin ardından taburcu edilen kardeşler evlerinde gözlem altında bulundukları sürecin de sona ermesi ile plazma bağışı yapmak için ilçedeki bir özel hastaneye başvuruda bulundu.

Kardeşlerden Mahmut Kılınç, yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da gördükleri tedavinin ardından taburcu edildiklerini belirterek evde 14 günlük karantina sürecini de tamamladıklarını söyledi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hastalığı atlattıklarını ifade eden Kılınç, "Şu anda durumumuz iyi. Tüm Kovid-19 hastalarına da Rabb'imden şifa vermesini temenni ediyoruz." dedi.

Türkiye olarak zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Kılınç, hastalığı geçiren biri olarak yetkililerin uyarılarına harfiyen uyulması gerektiğini aktardı.

"Yetkililerin tavsiyelerine uyarsak bu hastalığı en az zararla atlatırız. Bu zor günleri inşallah milletçe atlatacağız. Güzel günler yakındır." diyen Kılınç, şöyle konuştu:

"Kovid-19 hastalığını yaşayanlar bilir. Allah kimseye yaşatmasın. Zor bir süreçti. Bu süreçte gerçekten insanın kendisine daha çok dikkat etmesi gerektiğine inandık. Ramazan ayında alınan tedbirler ve yapılan dualar neticesinde Ramazan Bayramı ile çifte bayram yaşamayı ümit ediyoruz."

Kılınç, plazma bağışlamak istediklerini, incelemenin ardından kendilerine dönüş yapılacağının belirtildiğini bildirdi.

Aynı hastalıkla mücadele eden başka kişilerin de sağlığına kavuşmasını vesile olmak istediklerini anlatan Kılınç, "Vatandaşlık görevimizi inşallah yerine getirip, plazma bağışında bulunacağız. Kovid-19'u yenenlere en yakın hastaneye başvurarak plazma bağışlamaları çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.