Koronavirüsü yenen kasap, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

KAYSERİ'de koronavirüs hastalığını yenen kasap İsmail Özkara (48),sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Kayseri'de kendini ait dükkanda 30 yıldır kasaplık yapan İsmail Özkara, 30 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Hastanede gözlem altına alınan İsmail Özkara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alınan Özkara'nın, 12 gün sonra yapılan testi negatif çıktı. Hastaneden taburcu edilmesine karar verilen Özkara, alkışlar eşliğinde evine uğurlandı. Özkara'ya sağlık çalışanları tarafından 14 gün kendisini evde izole etmesi uyarısı yapıldı.

'HASTALIK NEREDEN BULAŞTI ANLAMADIM'

?Sağlığına kavuşan Özkara, "Her şey iş yerimde biranda üşüme ile başladı. Bu hastalık bana nereden bulaştı, anlamış değilim. Hastaneye gittiğimde ateşimi ölçtüler ve koronavirüse yakalandığım ortaya çıktı. 12 gün hastanede yattım ve şükürler olsun sonuçlar negatif çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' derken çok doğru söylediğini bir kez daha anladım. Şimdi 14 gün kendimi izole edeceğim" dedi.