Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, göreve başladı - Son Dakika

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, göreve başladı

6 saat önce

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, koronavirüs tedavisinin ardından bugün görevine başladı.

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, göreve başladı, System.String[]

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, koronavirüs tedavisinin ardından bugün görevine başladı. Zor günler geçirdiğini söyleyen Bilgin, "Bu virüs genç, yaşlı, orta yaşlı kavramlarını ayırmıyor. Dolayısıyla gençler, kendilerinin gençliğine güvenerek, yaşlılar da 'Biz zaten yaşlıyız' diyerek hareket etmesinler" dedi. Vali Bilgin, immün plazma bağışı yapmak istediğini de söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in, 31 Mart günü yaptırdığı 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bilgin, o günden sonra Vali Konağı'nda izolasyon sağlayarak, kimseyle temas etmedi. Bilgin, koronavirüs tedavisinin ardından bugün valiliğe gelerek, görevine başladı. Valilik makamında açıklama yapan Bilgin, 31 Mart itibarıyla yakalandığı 'Covid-19' hastalığından sonra 17 Nisan ve 19 Nisan'daki testlerinin negatif çıktığını belirtti. Vali Bilgin, "Yüce Allah'ın takdiri ve doktorlarımızın da gayretleriyle çok şükür ki kurtuldum. Bu süre içerisinde öncelikle beni arayan, telefon eden, soran ve arkadan dua edenler, gönüllerinden geçtiğimiz tüm insanlar ve bize her yönüyle destek olan Kırklarelili hemşehrilerime, ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ'

Vali Bilgin, dünyada pandemi olan bu virüsün toplum tarafından çok iyi anlaşılamadığı kanaatinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Belki hepimiz biliyoruz ama bunu anlamak ancak yaşamakla oluyor. Bu virüs hakikaten çok sıkıntılı, insanı yoran ve doktorlarla yapmış olduğum görüşmede ve kendimin de yaşadığı hissiyatlarla da onu hissediyorum ki bu normal bir rahatsızlık değil, çok sıkıntılı bir süreç. Bu süreç sizi ailenizden, herkesten koparıyor. O nedenle tedbirlerimizi yüzde 99 oranda almak bir şey ifade etmiyor. Biz de makamda yüzde 99 oranında aldık ancak özel kalem müdürüme bulaşınca imza sırasında bize de bulaştı. Yani yüzde 99 tedbir yetmiyor, lütfen yüzde 100 oranında tedbir alalım ve maske takalım."

'SICAK HAVADA VİRÜS YOK OLUYOR, DEMEYİN'

Sosyal mesafe konusunda da uyarı yapan Vali Bilgin, "Havalar ısındı, 'Havaların ısınmasıyla birlikte artık virüs de yok oluyor' demeyin. Bu süreç çok önemli bir süreç. Burada öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan ve bu ilin valisi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu aziz milletin bir üyesi olarak iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, iyi ki bu topraklarda doğdum diyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, sağlık sistemimize yaptığı bu altyapı yatırımlarıyla personel yatırımlarıyla ve her yönüyle Türkiye'nin sağlık sisteminin nereden nereye geldiğini idareci olma hasebiyle biliyorum. Ama bu süre içerisinde özellikle kendim de sağlık problemi yaşayıp bu virüse yakalanan biri olarak gördüm ki hakikaten Türk hekimlerinin, Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' lafının gerçekten içeriğinin dolu olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu yatırımlarla da Türk milletinin her üyesinin en alt düzeyden en üste kadar hiçbir ayrım yapmadan, vatandaşıyla birlikte her konuda aynı hizmeti gördüğünü müşahede ettim. Bundan çok mutlu ve bahtiyar oldum" diye konuştu.

'EŞİM VE KIZIM DA YAKALANDI'

Kendisini tedavi eden sağlık personeline teşekkür eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte eşim ve kızım da 'Covid-19' rahatsızlığına yakalandı. Onlara da çok teşekkür ediyorum ve 'çok geçmiş olsun' diyorum. Kızım 8 yaşında, onun ve eşimin de çok şükür testleri negatif çıktı ve rahatsızlığı atlattılar. Bu süreçte bütün çalışma arkadaşlarım bana destek oldular. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ben, devletin imkanlarından yararlanan bir kişiyim ve devletime sonsuz minnet duyuyorum. Bu hastalıkla gördüm ki daha önce çalıştığımızın en az 10 katı kadar daha çalışmamız gerekiyor. Çünkü devletin imkanlarıyla devletin görevlileriyle birlikte bize hizmet ettiler ve biz bu süreci atlattık. 'Covid-19' hastalığına yakalanan tüm hastalarımıza, zengin- fakir ayrımı yapmadan, hemen yurt temin ederek tüm hastalarımıza yurtta, yemeğinden elbise yıkanmasına kadar tüm hizmetleri 24 saat esaslı verme kararı aldım ve bunu da uyguluyoruz. Tüm hastalarımızın su ihtiyacından tutun da her ihtiyacın karşılanması için çok ciddi ihtiyaç tespitleri yaparak, ihtiyaçlarını gidermek için hastaneye gönderdik."

'İŞİ OLMAYAN SOKAĞA ÇIKMASIN'

Kırklareli halkının kendisine büyük moral verdiğini anlatan Vali Bilgin, halktan da alınan tedbirlere uymasını istedi. Bilgin, "Lütfen işi olmayan sokağa çıkmasın. Bakın, biz bunu biliyoruz ama anlamıyoruz. Hastalığı yaşayan bir kişi olarak ben, artık bunu anlıyorum. Çok zor bir süreç. En hafifinden en ağırına atlatana kadar inanın çok zor. Bunun hafifi, ortası yok. Çok zor bir süreç. Yüce Allah bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Allah bütün aziz milletimizin tüm fertlerine ayrı ayrı yardımcı olsun inşallah" dedi.

'LÜTFEN, TEDBİRLERİ ALALIM'

Vali Bilgin, devletin tüm uyarılarının çok ciddi dikkate alınmasını isteyerek, "Bu virüs öyle sıradan bir virüs değil. Bu virüsü hafife almayalım. Lütfen sizlerden istirham ediyorum. İllerden valilerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın İçişleri Bakanı'mızı, Sayın Sağlık Bakanı'mızı ve tüm bakanlarımızı ayrı ayrı dinleyelim ve her söylenene kulak kesilip onu yüzde 100 oranında uygulayalım. Bu süreçten ancak böyle kurtulabiliriz. Yoksa bu süreç çok daha uzar ve hepimizin çok daha ciddi kayıpları olur. Ama en önemlisi bir kişiye virüs bulaştırmak kadar vicdan azabı çekeceğiniz bir şey yok. Bakın ben virüse yakalandım, evde çocuklarım da yakalandı, onun vicdan azabı çok psikolojik sıkıntı yaşattı. Tamam bu yüce Allah'ın takdiri ama insan olarak bizim de aklımız var, yüce Allah diyor ki sizler insan olarak tedbirleri alacaksınız. Dolayısıyla tedbirleri alalım lütfen" diye konuştu.

Hastalığı sürecinde çok sıkıntılı günleri olduğunu ancak şimdi iyi olduğunu dile getiren Bilgin, "Bu virüs genç, yaşlı, orta yaşlı kavramlarını ayırmıyor. Televizyonlarda izliyoruz. Dolayısıyla gençler, kendilerinin gençliğine güvenerek, yaşlılar da 'Biz zaten yaşlıyız' diyerek hareket etmesinler. Toplumun sesi olsunlar. Kendilerini düşünmüyorlarsa, vicdanen sevdiklerine verdikleri zararı düşünsünler" dedi.

'HAYAT ÖNÜNÜZDEN FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇİYOR'

Bugün göreve başladığını belirten Vali Bilgin, "İlin valisi olarak her türlü yetki ve sorumlulukları kullanarak, virüsün sonlanması için ilimizde ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte her şeyi düşünüyorsunuz. Hayat sizin önünüzden bir film şeridi gibi geçiyor. Ama ben yüce Allah'a dua ettim. 'Allah'ım beni tekrar sağlığıma kavuştur, insanlara, topluma, vatandaşlara tekraren iyi hizmetlerde bulunayım' dedim. Çünkü amacımız şu; bu dünya gelip geçici. Bunu yaşayarak anladık. Bunu daha önce de biliyorduk ama yaşayarak anladık. Sadece bilmek yetmiyor. Bazen bunu iliklerinize kadar hissetmeniz gerekiyor. Bunu hissettim. Ben daha çok vatandaşlarıma, halka ve yüce Allah'a bir borcumuz olduğunu, yüce Allah'ın adaletine uygun bir şekilde insanlara faydalı olmam gerektiğini ve yüce Allah'ın rızasını alarak bu dünyadan göçmem gerektiğini, bunun faydalı olduğunu hissettim" diye konuştu.

'İMMÜN PLAZA BAĞIŞI YAPMAK İSTİYORUM'

Vali Bilgin, immün plazma bağışı yapmak istediğini de belirterek, "Özellikle bağış yapmak istiyorum. İmmün plazma denilen yani 'Covid-19' hastalarında kullanılan, kanımızdan alınan bir plazmayı diğer hastalara enjekte ediyorlar. Bu konuda bağış yapmak istiyorum ancak bunun bir süresi var, o süre zannedersem 14 gün geçmesi gerekiyor. Ondan sonra bağış yaparak inşallah bir hastanın kurtulmasına vesile oluruz. Bundan da çok mutlu olurum. Bu saatten sonra zaten inanışımız esastı ama şimdi yaşayarak gördük ki hayatta hiçbir şey para etmiyor. Ne makam ne mevki ne para ne pul. Siz insansınız, acizsiniz ancak ve ancak galip olan, güçlü olan yüce Allah'tır. La ilahe illallah, diyorum" dedi.


Lütfullah Bilgin, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 03:49 Kaynak: DHA

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