Koronavirüsü yenen madenci işine döndü - Son Dakika

Koronavirüsü yenen madenci işine döndü

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi Vedat Topçu, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsü yenen madenci işine döndü, System.String[]

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi Vedat Topçu, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Tedavisinin ardından eşiyle birlikte sağlığına kavuşup işine dönen Vedat Topçu, "'Koronavirüs bizi nereden bulacak' derdim. Bizi de buldu. Herkes dikkatli olsun, 'Bana bulaşmaz' demesin" dedi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan maden işçisi Vedat Topçu'nun eşi Yasemin Topçu (27), 5 Eylül'de evde rahatsızlanınca hastaneye giderek, koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yasemin Topçu, evinde tedaviye alındı. Bir süre sonra kontrol amaçlı test yaptıran Vedat Topçu'nun da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Topçu çiftinin bir hafta sonra yaptırdığı ikinci testte ise sonuçları negatif çıktı. Bir süre daha evlerinde karantina altında kalan Topçu çifti, ardından normal hayatlarına geri döndü. Maden ocağında tekrar işbaşı yapan Vedat Topçu, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

'BEN, NORMAL ŞEKİLDE ATLATTIM AMA EŞİM ZOR ATLATTI'Vedat Topçu, eşinin solunum sıkıntısı yaşadığını ancak kendisinin hastalığı daha kolay atlattığını söyleyerek, şunları söyledi: "Ben, normal şekilde atlattım ama eşim zor atlattı. Baş ağrısı vardı. Bilmiyoruz nereden bulaştı. Eşim normal rahatsızlığından gitti hastaneye. Bir gün sonra hastaneden arayarak testinin pozitif olduğunu söylediler. Eşimden sonra beni de karantinaya aldılar. Sonra tedbir amaçlı test yaptırdım. Bana da telefon gelerek, sonucun pozitif olduğunu söylediler. Bir hafta ilaçları kullandık. Tekrar test yaptırdığımızda negatif çıktı. Çok mağdur şekilde oluyorsunuz. Kapıdan dışarı çıkamıyorsun. Ekmeğini, ihtiyacını karşılayamıyorsun. Kimsen yoksa çok kötü bir şey."KİMSE 'BANA BULAŞMAZ' DEMESİN

Hastalığa yakalanmadan önce 'Bizi bulmaz' diye düşündüklerini ancak yakalandıklarını anlatan Vedat Topçu, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade eden Topçu, "Bu süreçte çok sıkıntılı bir hastalık olduğunu anladık. Kendimizi korumamız, maskeyi takmayı unutmamamız gerektiğini, sosyal mesafeyi korumamız gerektiğini anladık. Bugüne kadar umursamıyorduk, aldırış etmiyorduk ama şu an aldırış ediyoruz. Yani çok kötü hastalık. Bana bulaşmaz diyorduk ama Allah bir daha göstermesin çok sıkıntılı bir hastalık. Şoke olduk duyunca. Daha öne bana bulaşmaz diye düşünürdük ama şu an öyle değil. Herkesten korkuyorum şu an. Maskeyi takmayı unutmasın herkes. Sosyal mesafeyi unutmasınlar ve kimsenin sağlığıyla oynamasınlar" diye konuştu.


Koronavirüs, Kilimli, Eylül, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen madenci işine döndü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti California'da 2035 itibariyle benzinli ve dizel araçların kullanımı yasak olacak Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi
AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "okullar açılsın" önerisi getirildi         
08:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım         
07:51
Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı         
04:45
İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti         
00:31
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi         
00:09
Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim         
22:59
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu         
19:33
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı         
17:14
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 09:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü yenen madenci işine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei