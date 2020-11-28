Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı- Yeniden - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyyar tezgahında midye satan Murat Dal (32), yakalandığı koronavirüsü yenip, karantina sürecini tamamladıktan sonra gittiği markette, kendisine "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" diyerek sataşan Gökhan Ö.'nün saldırısına uğradı. Ekmek dolabına çarpan eli, kırılan cam nedeniyle kesilen Murat Dal'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Gökhan Ö., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay, marketin güvenlik kameralarına yansırken, Dal, "Koronavirüse yakalanan insanların hor görülmemesi lazım" dedi.

Seyyar tezgahta midye satan Murat Dal, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evde izole olan Dal, iyileşip karantina süresini tamamladığı 22 Ekim günü, normal yaşamına döndü. 3 gün sonra Kamil Tunca Bulvarı Yavuz Selim Caddesi'ndeki markete giden Dal'a müşterilerden Gökhan Ö., "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" dedi. Çıkan tartışma sırasında Gökhan Ö., Murat Dal'a saldırdı.

Yaşanan boğuşma sırasında Gökhan Ö.'nün ittiği Dal'ın eli, marketin ekmek dolabının camına çarptı. Kırılan dolabın camı sol elini kesen Dal, kanlar içinde kaldı. Market sahibi tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Murat Dal'ın eline 18 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Dal, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis tarafından polis merkezine çağrılan Gökhan Ö., ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDABu arada olay anı, marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, markette müşteri olarak bulunan Gökhan Ö.'nün "Meşhur koronavirüslü midyeci bu değil mi?" diye sorduğu, Dal'ın, "Evet benim neden gülüyorsun ki" karşılık vermesi üzerine de "Döverim seni" dediği yer aldı. Görüntülerin devamında Dal'ın "Niye döveceksin ki, neye dayanarak döveceksin" demesi üzerine Gökhan Ö.'nün "Hem dikkat etme hastalık kap, ondan sonra şey yap. Elimde kalırsın, gırtlağını keserim senin, öldürürüm seni" dediği duyuluyor. Boğuşma sırasında Dal'ın elini ekmek dolabına çarpıp, yaralanması da görüntülerde yer aldı.

Görüntüler izlendiğinde marketteki tek maskeli kişinin kendisi olduğunun görüleceğini belirten Murat Dal, "Koronavirüse yakalandım. Evde izolasyon sürecimi tamamladıktan sonra normal yaşantıma döndüm. 3 gün sonra alışverişe gittim. Markete gelen bir müşteri benimle alay edercesine, 'Koronavirüs olan meşhur midyeci sen misin? Neden dışarı çıkıyorsun? Bizim sağlığımızı neden tehlikeye atıyorsun?' gibi laflar etti. İzolasyon sürecimi tamamlayıp öyle çıktığımı söyledikten sonra bana 'Seni döverim, sen bize hastalığı getirmek zorunda mısın?' tarzında şeyler söyledi. O esnadan sonra tartışmamız başladı. İtişmelerden sonra beni ekmek dolabının camına itti. Dengemi kaybettikten sonra ekmek dolabına düştüm. Elimi kestim. 18 dikiş atıldı. Tendonum koptu. 1 aydır çalışamıyorum. Koronavirüse yakalanan insanların küçük, hor görülmemesi lazım" dedi.

- İzmir