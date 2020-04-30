Koronavirüsü yenen nüfus müdürü, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Koronavirüsü yenen nüfus müdürü, alkışlarla taburcu edildi

AMASYA'da koronavirüs tedavisi sırasında duran kalbi çalıştırılarak yeniden hayata döndürülen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Yangın, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.

Amasya'da 1 ay önce nefes darlığı şikayetiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın'a koronavirüs teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün boyunca solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Yangın, yeniden hayata döndürüldü. Koronavirüsü de yenen Yangın, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.

Kendisinin iyileşme sürecinde yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yangın, "Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğüm süreçte telefonla arayarak, durumum hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a teşekkür ederim. Sağlığıma kavuştum. Çok iyiyim" dedi.