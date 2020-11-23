Koronavirüsü yenen öğretmen, gözyaşları içinde öğrencilere seslendi - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yakalandığı koronavirüsü yenen Eşrefpaşa Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Zübeyde Şahin (41), her yıl birlikte kutladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bu defa öğrencilerinden ayrı kalacak olmanın çok zor olduğunu belirtti. Öğrencileri ile 24 Kasım'a özel bir video hazırladıklarını dile getiren Şahin "Bugünü okulda kutlamayı çok isterdik. Özel etkinlikler yapardık ama şimdilik sosyal medya üzerinden birbirimize destek olacağız" dedi.

Türkiye'de pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçişle birlikte öğretmen ve öğrenciler için zor bir süreç başladı. Bu süreçte zorlanan öğrencilere en büyük destek ise öğretmenlerden geldi. Uzaktan eğitim veren öğretmenler bilgisayar başında ders anlatmanın yanı sıra, öğrencilerin kaygıları konusunda da onlara destek vererek süreci kolaylaştırmak için mücadele veriyor. Yakalandığı koronavirüsü yenen Eşrefpaşa Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Zübeyde Şahin, her yıl birlikte kutladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bu defa öğrencilerinden ayrı kalacak olmanın çok zor olduğunu belirtti. Öğrencileri ile 24 Kasım'a özel bir video hazırladıklarını dile getiren Şahin, "Hastalık sürecinden sonra online derslerimiz başladı. Öğrencilerime ilk söylediğim şey çok dikkatli olmaları, bu kadar rahat gezmemeleri oldu. Bugünü okulda kutlamayı çok isterdik. Özel etkinlikler yapardık ama şimdilik sosyal medya üzerinden birbirimize destek olacağız" dedi.