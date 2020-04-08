Son Dakika › Sağlık › Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
AMASYA'da, koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu.
AMASYA'da, koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu. Eboğa, çalıştığı ve tedavi gördüğü hastaneden, alkışlarla taburcu edildi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Şenol Erboğa, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından iyileşen Erboğa, meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa, doktorlar ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız