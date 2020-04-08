Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
AMASYA'da koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu.
AMASYA'da koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), sağlığına kavuştu. Eboğa, çalıştığı ve iyileştiği hastaneden, alkışlarla taburcu edildi.Kentte, yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 testi negatif çıkan Şenol Erboğa'nın tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuştu. Erboğa, çalıştığı ve iyileştiği hastaneden, meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa, doktorlar ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:33 Kaynak: DHA
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