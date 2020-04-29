Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiçek ve alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan sağlık personeli, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde görevli ebe Fatma Kaplan, yüksek ateş şikayetiyle enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Kaplan, tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edilen Kaplan, mesai arkadaşlarının verdiği çiçekle evine uğurlandı.

Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "38 derece ateşim ölçüldü. Pandemi polikliniğine gittim, test yapıldı ve pozitif çıktı. Daha sonra da yatış yapıldı, 5 gün tedavi gördüm." dedi.

Yozgat Şehir Hastanesinin pandemi hastanesi olarak belirlenmesinden sonra evinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını belirten Kaplan, tedavi sonrası bir sıkıntısının bulunmadığını belirtti.

Son yapılan testin sonucunun negatif çıktığını anlatan Kaplan, "Hastanede her zaman yanımda olan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşların da çok dikkatli olması gerekir. Bu virüs her yerden bulaşabilir. Mümkün olduğu kadar evde kalalım, dışarı çıkmayalım." diye konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Akkurt da Kovid-19 testi pozitif çıkan ilk sağlık çalışanı Kaplan'ı şifayla taburcu ettiklerini ifade etti.