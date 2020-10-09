Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı - Son Dakika

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı

09.10.2020 08:46
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar sekreteri olarak çalışan Tuğçe Özdemir (24), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar sekreteri olarak çalışan Tuğçe Özdemir (24), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Özdemir, her gece ölüm korkusu ile uyuyup, her sabah ölüm korkusu ile uyandığını anlatarak, "Psikolojik boyutu çok ağırdı. Lütfen kimse bu hastalığı hafife almasın" dedi.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar sekreteri olarak görev yapan Tuğçe Özdemir, tat ve koku alma duyusunu kaybetmesi üzerine, 15 Eylül'de Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Özdemir, 14 gün boyunca karantina altında kaldı. Hastalığa yakalandığını duyunca astım hastası olduğu için çok tedirgin olduğunu söyleyen Tuğçe Özdemir, semptomların çok hızlı ortaya çıktığını ifade etti.

İlacını bile içemeyecek kadar halsiz düştüğünü, koronavirüsün fiziksel olduğu kadar psikolojik etkisinin de çok yüksek ve kötü olduğunu kaydeden Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

'POZİTİF ÇIKTIĞIMDA NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM'Tuğçe Özdemir, "Bir anda koku alma duyum yok oldu. Kahve gibi keskin kokuları da denememe rağmen hiçbir kokuyu alamadım. Test yaptırma kararı aldım. Testi yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı. O an ne yapacağımı şaşırdım. Evet, hastalarda görüyordum, nasıl ağır semptomlar geçirdiklerini, neler yaşadıklarını, o anki korkularını görebiliyordum. O an kendimde olunca ne yapacağımı bilemedim, çok şaşırdım. Sonrasında hemen tedavi sürecim başladı, ilaçları kullanmaya başladım. Ailemden uzak, farklı bir eve yerleştim. Kimseyle temas etmedim" dedi.'ÖLÜM KORKUSUYLA UYUYUP UYANIYORDUM'Özdemir, sağlıklı bir yaşam biçimi olduğu için hastalığı kolay atlatabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "En çok korktuğum nefes darlığıydı. Çok şükür koronavirüs beni astım hastalığımla sınamadı. Nefes darlığım olmadı. Onun dışında tat alma, koku alma, ishal, saç dökülmesi, kas ve eklem ağrıları çok fazla oldu. İlacımı alabilecek halimin olmadığı günler oldu. Yani domino taşı gibi hepsi arka arkaya geldi. Baş ağrıları, sırt ağrıları, göğüs ağrıları yani dayanamayacak noktalara geldim. Bütün ailem ve arkadaşlarım bu süreçte bana psikolojik olarak çok destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Arayıp soruyorlardı, kendimi hiç yalnız hissetmedim. Hastaneden doktor arkadaşlarım olsun, hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Bu şekilde bir tedavi süreci geçirdim ama bunun psikolojisi gerçekten çok ağır. Her gece ölüm korkusuyla uyuyup, ölüm korkusuyla uyanıyordum. Yani acaba sabahı görebilecek miyim diye düşünüyordum. Film şeridi gibi hayatım gözümün önümden geçiyordu. Fiziki boyutu da zaten gördüğümüz üzere çok ağır dönemler geçiriyoruz. Herkeste farklı bir semptom gösteriyor. Bende bu şekilde semptomlar oldu" diye konuştu.'BU HASTALIĞI YAŞAMAYAN BİLEMEZ O NEDENLE KURALLARA UYUN'Tüm dünyada bazı insanların virüsü çok hafife aldıklarını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: "Daha önce yaşadığım hiçbir hastalığa benzemiyordu. O yüzden bunu yaşamayan bilemez. Mümkünse de yaşamayın. Bu nedenle maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına lütfen uyun. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Evet, ben görevime tekrardan başladım. Ama daha uzun bir sürecim de olabilirdi. Lütfen bu konulara dikkat edelim. Ne kadar tedbir olsa da artı bir fazlası mutlaka olması gerekiyor."

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı

Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Alanya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı - Son Dakika

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