Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı taburcu oldu - Son Dakika

Bolu'da koronavirüsü yenen sağlık çalışanı alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Yurtdışından gelen öğrencilerin kaldığı yurtta görev yaptığı esnada Koronavirüse yakalan Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Sağlık Memuru Veysi Aktürk'ün tedavisi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlandı. Yaklaşık 15 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Aktürk, alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Yazdığı mektupla teşekkür etti

Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan Veysi Aktürk, yazdığı mektupla meslektaşlarına teşekkür etti.

Yazdığı Mektubu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Dilekçi'ye teslim eden Aktürk, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"En büyük zafer hiç düşmek değil, düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı bilmektir. Moral, azim, sabır, zafere ulaşmamızda ilk şarttır. Bizler hep annemizi, babamızı hep geride bıraktık. Bizler bu gün olduğu gibi dünde hep vardık. Hepimiz zaten maskeli, eldivenli, boneli ve önlüklüyük. Bizler hep sustuk, hep işimize, sağlığa baktık.

Unutmayın, fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. İşte biz sağlık personeli de martı misali bu mesleğe aşığız. Vazgeçmek yok, yenilmek yok, pesetmek yok. Hastanemizde tedbirler alınmış, planlar yapılmış, herşey bir plan dahilinde hatta yedek çöp kovalarına, banyo havuzlarına kadar ince düşünülmüş. O yüzden sizi ve akibinizi gönül den tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, kim ne derse desin sağlık personeli bir zincirin halkaları gibidir., bir bütündür. Bu vesile ile güvenlik personelinden emekçi temizlik personeline, baş teknisyen Halil abimden İsmail Hakkı kardeşime, yemek hane personeline, hergün arayan İbrahim müdürüm ve Arzu hanım müdürüme, tedavilerinde olduğum nöbetçi hekim kardeşlerime, hep personeline, hastanesine, koruyup kollayan takibinde olduğum harika insan çok başarılı başhekimime, bu süreçte beni her gün arayan muhabbet ettiğim sosyal hizmetler uzmanı Merve hanım kardeşime ve bu mesleğin olmazsa olmazları, baş mimarları, fedakar, cefekar Koronavirüs servisinin narin, naif, nazik davranışları ve yaklaşımlarıyla hemşire hanım kardeşlerime ayrı ayrı hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Unutmayın bizler sessiz savaşçılarız.

Unutmayın, bizler hayattan kaçmak için değil, hayatı, hayatları kaçırmamak için çıktık bu yola. Bizleri korkutan her ne varsa bizlere güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize biz bu dehşetleri yaşadık. Bundan sonra gelecek herşeye hazırız diye bilmektir. Elbette çok mutluyum. Çünkü tekrar aranıza dönmekten onur duyuyorum. Koronayı sadece ben değil, hep birlikte yendik. Demek ki bu illet yenilmez değilmiş. Hep birlikte başardık. Çünkü bizler sessiz savaşçılarız.

Diyorum ki, panik yok, ümitsizlik yok, ölmek yasak. Hep birlikte başaracağız Türkiyem."