Koronavirüsü yenen sağlık çalışanına karşılama - Son Dakika

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanına karşılama

UŞAK'ın Banaz Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı 42 yaşındaki Mehmet Ceylan, koronavirüsü yenerek görevine geri döndü.

Banaz Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Mehmet Ceylan, bir süre önce, kovid-19 hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan test sonucu pozitif çıkan Ceylan, tedaviye alındı. Yaklaşık 2 hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ceylan, 14 günlük karantina süreci için evine gönderildi. 14 günlük karantina sürecinin sonunda test sonuçları negatif çıkan Ceylan, Banaz Devlet Hastanesindeki görevine döndüğü ilk günde mesai arkadaşları tarafından karşılandı.