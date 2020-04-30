Koronavirüsü yenen sağlık memuru alkışlarla görevine döndü - Son Dakika

Hastanede yaklaşık iki haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ceylan, evindeki 14 günlük karantina sürecini de atlatarak Banaz Devlet Hastanesindeki görevine mesai arkadaşlarının alkışlarıyla döndü.

Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık memuru Ceylan, burada tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 ay önce bazı şikayetler üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Mehmet Ceylan'a (42) test yapıldı.

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