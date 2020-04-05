Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Son Dakika

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Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
14 dakika önce
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 1.2 milyon insanı enfekte etti. 65 bin kişi salgında yaşamını yitirirken 250 bin kişi hastalığı yendi. Hastalığı yenen 250 bin kişiden biri olan Türk doktor Ünsal Akkabak, "Nezle gibi başladı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:55
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