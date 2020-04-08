Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Koronavirüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Kovid-19 testi "pozitif" çıkan 79 yaşındaki Bakiye Yaylak, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastalığı yenen ve tedavisi tamamlanan Yaylak, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.
Yaylak, iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana bakan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hastane şartları, çalışanların davranışları çok iyiydi. Herkesten Allah razı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:15 Kaynak: AA
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