Koronavirüsü yenen zabıta memuru plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

Bilecik'te, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen zabıta memuru İbrahim Daş, immün plazma bağışçısı oldu.

Osmaneli Belediyesi'ndeki görevi sırasında rahatsızlanarak Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırılan İbrahim Daş'a Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastanede yapılan 15 günlük tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Daş, salgınla mücadelede kullanılmak üzere Eskişehir'de bulunan Türk Kızılay Kan Merkezi'ne "immün plazma" bağışladı.

Daş, yaptığı açıklamada, kendisinin hastalanmasına rağmen eşi ve çocuklarının Kovid-19 sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Tedavi boyunca sabırla direndiğini aktaran Daş, şöyle konuştu:

"Karantinanın ardından yapılan testler negatif çıktı. Bunun üzerine plazma bağışında bulunmak için Eskişehir Kızılay Kan Merkezine giderek plazma bağışında bulundum. Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum. Virüsü yenenlerin de plazma bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Zor durumda ve ağır geçiren hastalar bu sayede daha kolay tedavi olabilir."